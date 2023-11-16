Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Турине (Италия). В своём втором матче он одержал победу над немцем Александром Зверевым со счётом 7:6 (9:7 на тай-брейке), 6:4.

Игра продолжалась 1 час 47 минут. После этой победы Медведев гарантировал себе как минимум второе место, дающее право выхода в полуфинал. Россиянину 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP. 26-летний Зверев находится на восьмой позиции. Также в этой группе выступают ещё один россиянин, Андрей Рублёв (пятая ракетка мира), и испанец Карлос Алькарас (вторая ракетка). В их личной встрече, состоявшейся в среду днём, верх взял Алькарас. А в первом матче Рублёв проиграл Медведеву.