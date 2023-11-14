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13 ноября, 21:50

Медведев обыграл Рублёва на старте Итогового турнира ATP

<p>Даниил Медведев. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/atptour/status/1724171782536479228/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ATP Tour</a></p>

Даниил Медведев. Обложка © X / ATP Tour

Теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублёва на старте Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине. Матч завершился в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

Оба спортсмена выступают в Красной группе, в которой ранее немец Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

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А ранее другой россиянин — Александр Шевченко — проиграл свой первый финал ATP. 63-я ракетка мира уступил французу Уго Умберу на турнире в Метце.

Артур Лапсаков
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