Медведев обыграл Рублёва на старте Итогового турнира ATP

Теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублёва на старте Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине. Матч завершился в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

Оба спортсмена выступают в Красной группе, в которой ранее немец Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.