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11 ноября, 18:36

Российский теннисист Шевченко проиграл свой первый финал ATP

Александр Шевченко проиграл Уго Умберу со счётом 6:3 в финале турнира в Метце

<p>Александр Шевченко. Обложка © ТАСС / Zuma / Claudio Thoma</p>

Александр Шевченко. Обложка © ТАСС / Zuma / Claudio Thoma

Теннисист из России Александр Шевченко, являющийся 63-й ракеткой мира, провёл финальный поединок соревнования в Метце. Соперником 22-летнего спортсмена был француз Уго Умбер, который занимает 23-е место.

Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу француза. Умбер был посеян на турнире под четвёртым номером, а Шевченко не получил номер посева.

Впервые в карьере россиянин сыграл в финале турнира ATP. Лучшим результатом спортсмена является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции 2022 года. В активе Умбера теперь четыре победы на турнирах ATP, а лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвёртый раунд Уимблдона в 2019 году.

Рублёв проиграл поляку Хуркачу в финале "Мастерса" в китайском Шанхае

Рублёв проиграл поляку Хуркачу в финале "Мастерса" в китайском Шанхае

Ранее Лайф сообщал, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже. В рамках длившейся три часа встречи россиянин уступил первой ракетке мира со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7.

Александра Мышляева
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