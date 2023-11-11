Российский теннисист Шевченко проиграл свой первый финал ATP
Александр Шевченко проиграл Уго Умберу со счётом 6:3 в финале турнира в Метце
Александр Шевченко. Обложка © ТАСС / Zuma / Claudio Thoma
Теннисист из России Александр Шевченко, являющийся 63-й ракеткой мира, провёл финальный поединок соревнования в Метце. Соперником 22-летнего спортсмена был француз Уго Умбер, который занимает 23-е место.
Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу француза. Умбер был посеян на турнире под четвёртым номером, а Шевченко не получил номер посева.
Впервые в карьере россиянин сыграл в финале турнира ATP. Лучшим результатом спортсмена является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции 2022 года. В активе Умбера теперь четыре победы на турнирах ATP, а лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвёртый раунд Уимблдона в 2019 году.
Ранее Лайф сообщал, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже. В рамках длившейся три часа встречи россиянин уступил первой ракетке мира со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7.