Выигравший золотую медаль конькобежец ушёл работать курьером

Конькобежец Евгений Жаров, который недавно в составе команды Санкт-Петербурга победил на Кубке России в командном спринте, в свободное от тренировок время работает курьером. Для доставки заказов он использует свой тренировочный велосипед, а в месяц получает около 35 тысяч рублей. Занятия спортом Жарову денег ему особо не приносят, выплаты он может получить только за победу в соревнованиях.

«Идея пришла ещё в прошлом году, но реализовал только сейчас. Сборы в Коломне у нас постоянно. А доставка это удобно: когда захотел, тогда и вышел на работу. График свободный, количество заказов можно варьировать, заканчивать почти в любой момент. Единственное, нужно завершить активный заказ – и свободен», — сказал 22-летний Жаров в интервью Sports.ru.

Спортсмен признался, что очень любит лёд. На этот сезон он поставил себе несколько целей. От достигнутых результатов будет зависеть его дальнейшая спортивная карьера. Если же цели не будут достигнуты, со спортом придётся попрощаться.