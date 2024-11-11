«Другой мир»: Дзюба помечтал о карьере футбольного тренера
Футболист Артём Дзюба заявил, что хочет стать тренером
Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Известный нападающий ФК «Акрон» Артём Дзюба рассказал о желании заняться тренерской деятельностью. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».
«В целом хочу попробовать, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны», — заявил Дзюба.
Дзюба успел сыграть за «Акрон» в шести матчах, забить гол и совершить три голевые передачи. Ему 36 лет и он планирует стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Недавно Артём Дзюба рассказал, что решил выплеснуть эмоции, когда ушёл в раздевалку после замены в матче с московским «Спартаком». Спортсмен отметил, что не хотел, чтобы это кто-то заметил. После его замены москвичи «подрасслабили булочки».