«Другой мир»: Дзюба помечтал о карьере футбольного тренера

Известный нападающий ФК «Акрон» Артём Дзюба рассказал о желании заняться тренерской деятельностью. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«В целом хочу попробовать, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны», — заявил Дзюба.

Дзюба успел сыграть за «Акрон» в шести матчах, забить гол и совершить три голевые передачи. Ему 36 лет и он планирует стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.