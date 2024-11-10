Дзюба расстроился, что его заменили до того, как «Спартак» «подрасслабил булочки»

Нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба рассказал, что решил выплеснуть эмоции, когда ушёл в раздевалку после замены в матче с московским «Спартаком». Спортсмен отметил, что не хотел, чтобы это кто-то заметил.

«Ушёл, чтобы выплеснуть эмоции, чтобы никто не видел. Это плановая замена. Когда проигрываешь 0:3, поменяли тебя или нет, особо разницы нет. Потом, когда видел по телевизору, что у нас были моменты, расстроился, здесь я мог бы пригодиться, когда «Спартак» чуть-чуть булочки подрасслабил. Но, на самом деле, печаль», — сказал Дзюба журналистам.

Кроме того, Дзюбу удивило отношение болельщиков команды красно-белых перед матчем. Он подметил, что со временем всё успокаивается, а у людей начинает просыпаться логика. Так, и отношение болельщиков «Спартака» к бывшему игроку клуба заметно потеплело. Дзюба подчеркнул, что у него всё хорошо, так же как у десятикратных чемпионов России. Спортсмен призвал его не жалеть.