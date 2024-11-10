«Спартак» всухую разгромил «Акрон» в матче РПЛ

Московский «Спартак» дома обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча двух завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей отметились атакующий полузащитник Тео Бонгонда из ДР Конго (на 28-й и 63-й минутах) и костариканский нападающий Манфред Угальде (на 58-й и 74-й минутах). При этом на 86-й минуте с поля за вторую жёлтую карточку удалили полузащитника тольяттинского клуба Солтмурада Бакаева. «Спартак» выигрывает в РПЛ уже третий раз подряд. Ранее красно-белые одолели «Пари НН» и московский ЦСКА, обе встречи закончились со счётом 2:0.

«Спартак» благодаря очередной победе поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Акрон» с 16 очками расположился на девятой позиции. В следующий раз красно-белые 23 ноября сыграют дома с московским «Локомотивом», а «Акрон» 22 ноября сразится с казанским «Рубином» на выезде.

Ранее сегодня ЦСКА на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. У армейцев тличились Игорь Дивеев (45+5) и Данил Круговой (84-я). У хозяев гол на счету Игоря Дмитриева (60-я).