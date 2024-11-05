Карпин с «Ростовом» победил «Спартак» в Москве в первом матче 1/4 финала Кубка России

В Москве состоялись два первых матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Московский «Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:1, а «Динамо» уступило «Локомотиву» 1:2.

Единственный гол в ворота красно-белых забил иранский нападающий Мохаммад Мохеби с пенальти на 72-й минуте. При этом «Спартак» свой пенальти в первом тайме не реализовал — аргентинский полузащитник Эсекьель Барко не смог переиграть таджикистанского вратаря гостей Рустама Ятимова. Москвичи доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления на 86-й минуте молдавского защитника Олега Рябчука. Ответный матч подопечных Валерия Карпина и Деяна Станковича состоится 27 ноября.

«Динамо» и «Локомотив» обменялись голами в первом тайме. На мяч мексиканского защитника Сесара Монтеса на 26-й минуте бело-голубые ответили голом марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба. Победу железнодорожникам принёс полузащитник Сергей Пиняев, отличившийся на 52-й минуте. Ответная игра пройдёт 28 ноября.

Четвертьфинал в Пути РПЛ продолжится завтра, 6 ноября. «Рубин» примет ЦСКА, а «Зенит» сыграет с «Ахматом».