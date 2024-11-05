Экс-футболист «Зенита» травмировал ногу, ударив по голове свиньи на матче в Бразилии
Юри Алберто травмировал ногу из-за брошенной свиной головы на матче в Бразилии
Юри Алберто. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
Бывший футболист петербургского «Зенита» Юри Алберто, который сейчас выступает за «Коринтианс» получил травму ноги на матче чемпионата Бразилии. Об этом спортсмен сообщил в интервью Globo.
Юри Алберто пнул свиную голову на матче в Бразилии. Видео © X / sportv
Инцидент произошёл в ночь на 5 ноября на матче между «Коринтиансом» и «Палмейрасом» (2:0), в котором Алберто отметился голом. Встреча завершилась со счётом 2:0. Во время первого тайма болельщики футбольного клуба, где играет Алберто, бросили на поле голову настоящей свиньи. Спортсмен попытался убрать её ударом ноги, но не рассчитал силу. Кстати, одно из прозвищ «Палмейраса» — «поросята».
«Я чуть не сломал ногу. Я подумал, что это что-то вроде подушки, пошёл убрать её, но не оттащил, а пнул. А это оказалась голова свиньи. Я чуть не повредил ногу, но всё обошлось», — пояснил футболист.
А ранее Life.ru сообщал, что футболист в Перу умер во время матча из-за удара молнии. Разряд угодил в землю рядом с защитником. Ещё семь человек пострадали и были госпитализированы.