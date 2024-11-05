Экс-футболист «Зенита» травмировал ногу, ударив по голове свиньи на матче в Бразилии

Бывший футболист петербургского «Зенита» Юри Алберто, который сейчас выступает за «Коринтианс» получил травму ноги на матче чемпионата Бразилии. Об этом спортсмен сообщил в интервью Globo.

Юри Алберто пнул свиную голову на матче в Бразилии. Видео © X / sportv

Инцидент произошёл в ночь на 5 ноября на матче между «Коринтиансом» и «Палмейрасом» (2:0), в котором Алберто отметился голом. Встреча завершилась со счётом 2:0. Во время первого тайма болельщики футбольного клуба, где играет Алберто, бросили на поле голову настоящей свиньи. Спортсмен попытался убрать её ударом ноги, но не рассчитал силу. Кстати, одно из прозвищ «Палмейраса» — «поросята».

«Я чуть не сломал ногу. Я подумал, что это что-то вроде подушки, пошёл убрать её, но не оттащил, а пнул. А это оказалась голова свиньи. Я чуть не повредил ногу, но всё обошлось», — пояснил футболист.