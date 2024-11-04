В Перу футболисты мигом свалились из-за внезапного разряда молнии, один погиб
Футболист в Перу умер во время матча из-за удара молнии
В Перу футбольный защитник Хосе Уго де ла Круc Меcа умер от удара молнии во время матча. Ему было 39 лет, сообщает Cancha.
Футболиста убило молнией. Видео © X / Chaudhary Parvez
Молния ударила, когда игроки пытались сбежать с поля из-за начавшегося шторма. Разряд угодил в землю рядом с защитником. Следом за ним рухнули ещё семь человек. Они были доставлены в клиническую больницу в Уанкайо.
Агентство отметило, что это не первый прецедент, когда молния бьёт в футбольное поле. В 2014 году разряд попал в Жоао Контрераса, игрока «Спорт Агила», во время матча против «Фуэрса Минера», но он смог выжить.
Напомним, в середине сентября молния попала в российского туриста во время съемки видеоролика на берегу в Грузии. Одежда на мужчине мгновенно вспыхнула и прилипла к телу. Врачи считают, что ему чудом удалось выжить. Сам пострадавший думал, что останется после инцидента инвалидом. Кстати, часть трат на лечение покрыл музыкант Нейромонах Феофан, под чей трек танцевал пострадавший перед ЧП.
X / Chaudhary Parvez