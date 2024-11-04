В Перу футболисты мигом свалились из-за внезапного разряда молнии, один погиб

В Перу футбольный защитник Хосе Уго де ла Круc Меcа умер от удара молнии во время матча. Ему было 39 лет, сообщает Cancha.

Футболиста убило молнией. Видео © X / Chaudhary Parvez

Молния ударила, когда игроки пытались сбежать с поля из-за начавшегося шторма. Разряд угодил в землю рядом с защитником. Следом за ним рухнули ещё семь человек. Они были доставлены в клиническую больницу в Уанкайо.