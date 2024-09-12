«Будто ты в аду»: Переживший удар молнии россиянин рассказал о первых секундах после разряда

Российский турист Павел Смирнов, который чудом выжил после прямого попадания молнии во время отдыха в Грузии, рассказал SHOT о первых секундах после происшествия. В беседе с телеграм-каналом он признался, что был уверен в том, что умрёт.

«Я первое, что увидел, это туннель со светом. Вот ты танцуешь, секунда и ты умираешь. Всё горит будто ты в аду, дышать сложно, ноги руки не работают, думал сейчас ещё немного протяну и либо задохнусь, либо сгорю до конца. Казалось, что сгорели внутренности и тело», — признаётся 32-летний россиянин.

Очнувшись после электрического разряда Павел понял, что не ощущает конечностей и подумал, что теперь он останется инвалидом. Его тело горело вместе с одеждой, которая прилипла от удара. Спасать Смирнова бросились его товарищи, которые были с ним в момент происшествия. Они потушили его одежду и оказали первую медицинскую помощь.

«Брат потушил на мне майку, которая догорала. Там кроссовок разорвало на части, трусы сильно сгорели, шорты будто из дробовика прострелили, майка тоже наполовину горелая», — говорит Павел.