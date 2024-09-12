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12 сентября, 04:02

Вспыхнул моментально: Россиянин чудом выжил после мощнейшего удара молнии в Грузии

SHOT: Молния ударила в туриста из России на пирсе в Грузии, он чудом остался жив

Павел Смирнов получил ожоги после прямого попадания молнии. Обложка © Telegram / SHOT

Павел Смирнов получил ожоги после прямого попадания молнии. Обложка © Telegram / SHOT

Отдых в Грузии едва не закончился трагедией для российского туриста: во время съёмки ролика на пирсе в него ударила молния. В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с места происшествия.

Момент удара молнии в российского туриста в Грузии с разных ракурсов и первые минуты после. Видео © Telegram / SHOT

Недавно 32-летний Павел Смирнов с друзьями и братом приехал из Самары отдыхать в Батуми. Вчера вечером они собрались на пирсе, чтобы записать небольшой ролик и полюбоваться красивым закатом. Однако в дело вмешалась молния, которая едва не унесла жизнь россиянина.

Так, парни услышали грохот и как раз в этот момент в Павла попал мощный разряд тока. Пострадавший рухнул на землю, а одежда на его теле моментально вспыхнула. На место происшествия экстренно приехала скорая и забрала его с ожогами на животе, спине и ногах. Врачи удивляются, что он выжил и не получил характерных для такого мощнейшего удара травм. Сейчас он находится республиканской больнице Батуми.

Туристка пережила удар молнии на озере в Челябинской области
Туристка пережила удар молнии на озере в Челябинской области

Аналогичная ситуация ранее произошла в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке: молния ударила в группу людей, которые гуляли на территории парка. Один из них погиб, трое серьёзно пострадали. Позднее появилось видео с камеры наблюдения, где можно заметить, как люди, поражённые стихией, упали на землю. Кроме того, было опубликовано видео, на котором показаны первые секунды после трагедии.

Оксана Попова
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