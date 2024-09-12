Вспыхнул моментально: Россиянин чудом выжил после мощнейшего удара молнии в Грузии
SHOT: Молния ударила в туриста из России на пирсе в Грузии, он чудом остался жив
Павел Смирнов получил ожоги после прямого попадания молнии. Обложка © Telegram / SHOT
Отдых в Грузии едва не закончился трагедией для российского туриста: во время съёмки ролика на пирсе в него ударила молния. В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с места происшествия.
Момент удара молнии в российского туриста в Грузии с разных ракурсов и первые минуты после. Видео © Telegram / SHOT
Недавно 32-летний Павел Смирнов с друзьями и братом приехал из Самары отдыхать в Батуми. Вчера вечером они собрались на пирсе, чтобы записать небольшой ролик и полюбоваться красивым закатом. Однако в дело вмешалась молния, которая едва не унесла жизнь россиянина.
Так, парни услышали грохот и как раз в этот момент в Павла попал мощный разряд тока. Пострадавший рухнул на землю, а одежда на его теле моментально вспыхнула. На место происшествия экстренно приехала скорая и забрала его с ожогами на животе, спине и ногах. Врачи удивляются, что он выжил и не получил характерных для такого мощнейшего удара травм. Сейчас он находится республиканской больнице Батуми.
Аналогичная ситуация ранее произошла в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке: молния ударила в группу людей, которые гуляли на территории парка. Один из них погиб, трое серьёзно пострадали. Позднее появилось видео с камеры наблюдения, где можно заметить, как люди, поражённые стихией, упали на землю. Кроме того, было опубликовано видео, на котором показаны первые секунды после трагедии.