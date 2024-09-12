Вспыхнул моментально: Россиянин чудом выжил после мощнейшего удара молнии в Грузии

Отдых в Грузии едва не закончился трагедией для российского туриста: во время съёмки ролика на пирсе в него ударила молния. В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с места происшествия.

Момент удара молнии в российского туриста в Грузии с разных ракурсов и первые минуты после. Видео © Telegram / SHOT

Недавно 32-летний Павел Смирнов с друзьями и братом приехал из Самары отдыхать в Батуми. Вчера вечером они собрались на пирсе, чтобы записать небольшой ролик и полюбоваться красивым закатом. Однако в дело вмешалась молния, которая едва не унесла жизнь россиянина.