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13 августа, 11:26

Вышла в туалет: Страсть к парению "электронок" притянула смертельную молнию к жительнице Забайкалья

Kp.ru: В Забайкалье молния убила женщину с электронной сигаретой

В Забайкалье женщина вышла в уличный туалет, взяв с собой электронную сигарету, и прямо в неё ударил смертельный разряд молнии. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на краевой главк МВД и Минздрав. Трагедия произошла 8 августа в селе Дульдурга.

Примчавшейся на место скорой помощи оставалось только констатировать смерть. В окружении погибшей говорят, что именно "электронка" притянула разряд. Известно, что 40-летняя женщина приехала в село в гости. У неё осталось двое детей.

В Уфе загорелся жилой одноэтажный дом после попадания молнии
В Уфе загорелся жилой одноэтажный дом после попадания молнии

Недавно в китайской провинции Цзянсу произошла трагедия из-за беснующейся стихии: молния поразила беседку в парке Фанмаошань в городе Чанчжоу. Люди, которые прятались под крышей, оказались завалены обломками. В итоге погибли шесть человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / arhip4

Николай Рюмин
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