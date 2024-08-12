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12 августа, 04:26

Удар молнии унёс жизни шести человек в китайской провинции

Шести человек погибли после удара молнии в Китае, десять получили травмы

В провинции Цзянсу на востоке Китая произошла трагедия из-за разгулявшейся стихии: молния поразила беседку в парке Фанмаошань в городе Чанчжоу. Люди, искавшие укрытие от дождя под крышей, оказались под завалами.

По информации администрации зоны экономического развития Чанчжоу, к моменту завершения поисково-спасательных операций к 23.00 (18.00 мск) пострадали 16 человек. Шестеро из них находились в тяжёлом состоянии. В дальнейшем, по состоянию на 2:00 понедельника, трагически скончались все шесть тяжело пострадавших. Остальные десять находятся в стабильном состоянии.

В Уфе загорелся жилой одноэтажный дом после попадания молнии
В Уфе загорелся жилой одноэтажный дом после попадания молнии

Ранее сообщалось, что на пляже в Альба-Адриатике в Италии молния поразила трёх туристок, две из которых были итальянками, а одна — француженка. Разряд ударил в отдыхающих во время купания на пляже в провинции Терамо, расположенной в области Абруццо. Пострадавшей француженке было 60 лет, а итальянкам по 40.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / arhip4

Кирилл Сосновских
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