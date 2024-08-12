Удар молнии унёс жизни шести человек в китайской провинции

В провинции Цзянсу на востоке Китая произошла трагедия из-за разгулявшейся стихии: молния поразила беседку в парке Фанмаошань в городе Чанчжоу. Люди, искавшие укрытие от дождя под крышей, оказались под завалами.

По информации администрации зоны экономического развития Чанчжоу, к моменту завершения поисково-спасательных операций к 23.00 (18.00 мск) пострадали 16 человек. Шестеро из них находились в тяжёлом состоянии. В дальнейшем, по состоянию на 2:00 понедельника, трагически скончались все шесть тяжело пострадавших. Остальные десять находятся в стабильном состоянии.