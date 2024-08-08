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8 августа, 16:15

В Уфе загорелся жилой одноэтажный дом после попадания молнии

Пожарные тушат пожар в жилом одноэтажном доме по улице Станиславского в Уфе. Очевидцы происшествия утверждают, что причиной возгорания стал удар молнии, об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар в доме по улице Станиславского в Уфе. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

"Прямо сейчас в Уфе по ул. Станиславская пожарные МЧС России тушат крышу частного жилого одноэтажного дома на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации со слов очевидцев, пожар возник из-за попадания молнии. Информация о пострадавших уточняется. К тушению привлечены 22 специалиста и 7 единиц техники", — указано в публикации ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал о трагедии в Челябинской области, где из-за возгорания погиб мальчик. Трое несовершеннолетних отдыхали в бане с мансардой, временно оставленные без присмотра взрослых, когда там вспыхнуло пламя. Позже тело 13-летнего подростка у выхода из сгоревшей постройки нашли пожарные.

Обложка ©

Telegram / МЧС Башкортостан

Юрий Лысенко
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