В Уфе загорелся жилой одноэтажный дом после попадания молнии
Пожарные тушат пожар в жилом одноэтажном доме по улице Станиславского в Уфе. Очевидцы происшествия утверждают, что причиной возгорания стал удар молнии, об этом сообщили в региональном МЧС.
Пожар в доме по улице Станиславского в Уфе. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан
"Прямо сейчас в Уфе по ул. Станиславская пожарные МЧС России тушат крышу частного жилого одноэтажного дома на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации со слов очевидцев, пожар возник из-за попадания молнии. Информация о пострадавших уточняется. К тушению привлечены 22 специалиста и 7 единиц техники", — указано в публикации ведомства.
Ранее Life.ru сообщал о трагедии в Челябинской области, где из-за возгорания погиб мальчик. Трое несовершеннолетних отдыхали в бане с мансардой, временно оставленные без присмотра взрослых, когда там вспыхнуло пламя. Позже тело 13-летнего подростка у выхода из сгоревшей постройки нашли пожарные.
Telegram / МЧС Башкортостан