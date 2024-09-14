Часть затрат на лечение россиянину, чудом выжившему после удара молнии, покрыл Нейромонах Феофан

Минимум в 2 тысячи долларов обойдётся лечение в грузинской клинике россиянину, который чудом выжил после удара молнии в Батуми. Часть затрат уже покрыл музыкант Нейромонах Феофан, под чей трек танцевал пострадавший перед ЧП, пишет SHOT.

32-летний житель Самары Павел Смирнов. Фото © SHOT

32-летний житель Самары Павел Смирнов, который сейчас восстанавливается в грузинской больнице после жуткого удара молнии, рассказал SHOT, что из-за отсутствия у него местной медицинской страховки всё лечение придётся оплачивать самостоятельно.

По словам Паши, точную сумму грузинские врачи пока озвучить ему не могут, так как неизвестно, как будет проходить восстановление, и сколько пациент пробудет в больнице. Но сказали, что на данный момент накапало уже около $2000 (почти 180 тысяч рублей).

Момент попадания молнии. Видео © SHOT