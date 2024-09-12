Врачи поражены: Life.ru узнал о состоянии о туриста, которого пронзила молния в Грузии
SHOT: Российский турист, которого ударила молния в Грузии, идёт на поправку
Российский турист, которого ударила молния на пирсе в Грузии, идёт на поправку. Как узнал SHOT, 32-летний Павел гуляет по больничным коридорам и общается с друзьями по телефону.
Российский турист, которого ударила молния в Грузии, идёт на поправку. Видео © Telegram / SHOT
Мужчина признался, что чувствует себя бодро и очень рад, что «мотор работает». Друзья уже успели окрестить его героем сериала «Отбросы», в котором по сюжету в компанию пятерых ребят во время шторма попадает молния и у них появляются сверхспособности.
Грузинские врачи поражаются, что пациент так быстро восстанавливается после столь мощнейшего разряда током. На туристе во время удара молнии загорелась футболка, а кроссовок разорвало на части. Шорты Павла сейчас выглядят так, будто их прострелили из дробовика. Сам же Павел отделался ожогами на животе, спине и ногах, внутренние органы не пострадали. Из больницы, по прогнозам, его выпишут уже через пару дней.
Как ранее рассказывал Life.ru, молния попала в российского туриста во время съёмки видеоролика на пирсе в Грузии. Одежда на мужчине мгновенно загорелась и прилипла к телу. Врачи утверждают, что ему чудом удалось выжить. Турист думал, что останется инвалидом после инцидента.
Кадр из видео Telegram / SHOT