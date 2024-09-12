Врачи поражены: Life.ru узнал о состоянии о туриста, которого пронзила молния в Грузии

Российский турист, которого ударила молния на пирсе в Грузии, идёт на поправку. Как узнал SHOT, 32-летний Павел гуляет по больничным коридорам и общается с друзьями по телефону.

Российский турист, которого ударила молния в Грузии, идёт на поправку. Видео © Telegram / SHOT

Мужчина признался, что чувствует себя бодро и очень рад, что «мотор работает». Друзья уже успели окрестить его героем сериала «Отбросы», в котором по сюжету в компанию пятерых ребят во время шторма попадает молния и у них появляются сверхспособности.