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12 сентября, 10:38

Сам стал проводником: Спасатель объяснил, почему российского туриста ударила молния в Грузии

Спасатель Щетинин: Пострадавший в Грузии россиянин стал проводником для молнии

Российский турист Павел Смирнов чудом выжил после удара молнии в Грузии. Он получил ожоги тела и сейчас находится в больнице. Обложка © Telegram / SHOT

Российский турист Павел Смирнов чудом выжил после удара молнии в Грузии. Он получил ожоги тела и сейчас находится в больнице. Обложка © Telegram / SHOT

Во время грозы нельзя находиться в водоёмах, так как вода становится проводником для электричества. Об этом рассказал спасатель Сергей Щетинин, комментируя инцидент с российским туристом в Грузии. Также специалист дал рекомендации по оказанию первой медицинской помощи в подобной ситуации.

«Ни в коем случае при грозе не находиться на водоёмах, тем более в этом случае человек находился на пирсе, в полный рост во время грозы. Человек служит таким хорошим проводником для молнии, тем более, скорее всего, это был дождь и человек сам по себе намок, то есть вода послужила дополнительным проводником», — цитирует Щетинина RT.

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При ударе молнии желательно эвакуировать пострадавшего в безопасное место. Затем нужно проверить пульс и работу лёгких. При необходимости — сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. После этого пострадавшего необходимо доставить в медицинское учреждение.

Напомним, что молния попала в российского туриста во время съемки видеоролика на пирсе в Грузии. Одежда на мужчине мгновенно загорелась и прилипла к телу. Врачи утверждают, что ему чудом удалось выжить. Сам потерпевший думал, что останется после инцидента инвалидом.

Полина Никифорова
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