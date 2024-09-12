Сам стал проводником: Спасатель объяснил, почему российского туриста ударила молния в Грузии

Во время грозы нельзя находиться в водоёмах, так как вода становится проводником для электричества. Об этом рассказал спасатель Сергей Щетинин, комментируя инцидент с российским туристом в Грузии. Также специалист дал рекомендации по оказанию первой медицинской помощи в подобной ситуации.

«Ни в коем случае при грозе не находиться на водоёмах, тем более в этом случае человек находился на пирсе, в полный рост во время грозы. Человек служит таким хорошим проводником для молнии, тем более, скорее всего, это был дождь и человек сам по себе намок, то есть вода послужила дополнительным проводником», — цитирует Щетинина RT.