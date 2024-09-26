Россиянина, которого ударила молния в Грузии, выписали из больницы

Российского туриста, которого ударила молния в Грузии, выписали из больницы. Он уже вернулся в Самару, сообщает SHOT.

Из Батуми 32-летний Павел Смирнов ехал в Россию на авто через Верхний Ларс. По дороге он заезжал на станцию скорой помощи во Владикавказе, где медики сделали перевязку ожогов. Пострадавший будет какое-то время наблюдаться в больнице и проходить реабилитацию.

Россиянин, которого ударила молния в Грузии. Фото © SHOT