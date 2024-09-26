Россиянина, которого ударила молния в Грузии, выписали из больницы
Российского туриста, которого ударила молния в Грузии, выписали из больницы. Он уже вернулся в Самару, сообщает SHOT.
Из Батуми 32-летний Павел Смирнов ехал в Россию на авто через Верхний Ларс. По дороге он заезжал на станцию скорой помощи во Владикавказе, где медики сделали перевязку ожогов. Пострадавший будет какое-то время наблюдаться в больнице и проходить реабилитацию.
Россиянин, которого ударила молния в Грузии. Фото © SHOT
Ранее SHOT публиковал момент удара молнии. Разряд пронзил туриста, когда он с друзьями танцевал на пирсе в Батуми На нём загорелась футболка, а шорты выглядели так как будто их «из дробовика прострелили».
Напомним, в середине сентября молния попала в российского туриста во время съемки видеоролика на пирсе в Грузии. Одежда на мужчине мгновенно загорелась и прилипла к телу. Врачи утверждают, что ему чудом удалось выжить. Сам потерпевший думал, что останется после инцидента инвалидом. Кстати, часть затрат на лечение покрыл музыкант Нейромонах Феофан, под чей трек танцевал пострадавший перед ЧП.
Telegram / SHOT