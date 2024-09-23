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23 сентября, 15:02

Украинский футболист Малиновский промахнулся по мячу и сам сломал себе ногу

Украинский полузащитник «Дженоа» Малиновский сломал ногу, выбивая мяч

Руслан Малиновский после операции. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ genoactf

Руслан Малиновский после операции. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ genoactf

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский сломал ногу при попытке выбить мяч в выездном матче пятого тура итальянской Серии A против «Венеция» Он ударил ногой в газон и в ту же секунду закричал от боли. Футболиста пришлось госпитализировать, сообщается на странице клуба в соцсети X.

В больнице спортсмену диагностировали вывих лодыжки и перелом малой берцовой кости. Малиновский уже перенёс операцию. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0. «Дженоа» занимает 15-е место в турнирной таблице. 31-летний Малиновский перешёл в стан генуэзцев в этом году из французского «Марселя» за семь миллионов евро.

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Полина Никифорова
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