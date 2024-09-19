Стало известно о состоянии хоккеиста «Салавата Юлаева», влетевшего в борт головой

Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший травму головы на матче КХЛ, находится в стабильном состоянии, ему предстоит реабилитация. Об этом сообщили в пресс-службе башкирской команды.

«Состояние нашего хоккеиста стабильное, сегодня он сам попросил передать болельщикам слова благодарности за поддержку. В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация. Мы ждём с нетерпением его возвращения», — заявили в клубе.