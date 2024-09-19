Стало известно о состоянии хоккеиста «Салавата Юлаева», влетевшего в борт головой
Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Кузьмин находится в стабильном состоянии
Глеб Кузьмин. Обложка © VK / ХК Салават Юлаев
Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший травму головы на матче КХЛ, находится в стабильном состоянии, ему предстоит реабилитация. Об этом сообщили в пресс-службе башкирской команды.
«Состояние нашего хоккеиста стабильное, сегодня он сам попросил передать болельщикам слова благодарности за поддержку. В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация. Мы ждём с нетерпением его возвращения», — заявили в клубе.
Напомним, Кузьмин врезался головой в борт во время домашнего матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда». Спортсмена увезли со льда на носилках. «Салават Юлаев» выиграл ту встречу со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Сейчас клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе восемь очков после пяти игр.