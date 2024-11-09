«Ростов« Карпина победил в РПЛ впервые за два месяца

«Ростов», который тренирует наставник сборной России по футболу Валерий Карпин, победил в Российской премьер-лиге впервые с 1 сентября. Дончане дома обыграли «Химки» со счётом 3:1 в матче 15-го тура РПЛ.

Полузащитник Иван Комаров открыл счёт на 6-й минуте. Защитник Максим Осипенко на 67-й реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. Спустя восемь минут Комаров оформил дубль. Гости смогли отквитать один гол на 88-й минуте — с пенальти отличился Резиуан Мирзов.

Таким образом прервалась семиматчевая безвыигрышная серия ростовчан. В последний раз три очка они зарабатывали 1 сентября, разгромив «Факел» в седьмом туре со счётом 4:1. Подопечные Карпина идут на восьмом месте в турнирной таблице с 17 очками. «Химки» расположились на 13-й строчке с 12 очками. В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с ЦСКА 23 ноября, а подмосковный клуб в этот же день примет «Краснодар».

В других матчах игрового дня «Локомотив» обыграл «Факел» 2:1, махачкалинское «Динамо» с таким же счётом одолело «Факел», а московское «Динамо» переиграло «Пари НН» 3:1.