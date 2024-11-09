Защитник «Факела» Калинин нашёл смартфон прямо на поле в матче с «Локомотивом»

В Москве во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и воронежским «Факелом» футболисты обнаружили прямо на поле забытый смартфон. Инцидент случился на второй минуте игры.

Мобильный телефон нашёл защитник «Факела» Игорь Калинин. Гаджет он передал капитану команды Ираклию Квеквескири, а тот отдал его главному тренеру Дмитрию Пятибратову. В конце концов телефон оказался у резервного арбитра. Матч продолжился и завершился со счётом 2:1 в пользу «Локомотива».

В составе железнодорожников дублем с пенальти отметился 19-летний Алексей Батраков, забивший на 29-й и на второй компенсированной к матчу минутам. У воронежцев единственный гол забил Евгений Марков (84-я). В следующем туре «Локомотив» 23 ноября сыграет в гостях с московским «Спартаком», а «Факел» 24 ноября примет московское «Динамо».