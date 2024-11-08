Что было модно в лихие 90-е, но теперь это вызывает испанский стыд: 7 привычек

Наверняка многие помнят моду на «нетипичные» рингтоны, громкие разговоры по телефону в общественных местах, неоновую одежду и яркий макияж у девчонок — всё это было на пике популярности в 90-е. Но с течением времени большинство тех привычек ушло в прошлое. Сегодня они и вовсе вызывают непонимание, нежели восхищение. Давайте вспомним, что в лихие 90-е было символом стиля или «крутизны», а сейчас выглядит устаревшим и даже немного смешным.

1. Ходить в одежде c брендом «на всю спину»

Почему в 90-е все так любили носить одежду с логотипами. Фото © YouTube / МИНАЕВ LIVE

Раньше броские логотипы считались признаком высокого статуса, большой логотип — успешный человек. Причём даже не особо был важен стиль, носили с брендами всё: от спорт-шика до люкса. И в таком обличье ты был уважаемым человеком. Сейчас такой стиль применяется разве что в шутку, а в повседневной жизни все отдают предпочтение более минималистичным вещам. В 2024 году модно, когда логотип на бирке внутри, а не на груди снаружи.

2. Разговаривать по-пацански

Разговаривать по-пацански — такое общение в 90-е было неотъемлемой частью уличной культуры, где важны неформальные выражения, дерзкие фразы и особый жаргон. «Слабость» или излишняя сентиментальность в таких диалогах напрочь отсутствовала. Слова «в натуре», «по приколу» или «попутал» подходили в самый раз. Важно также было уметь поддержать такой разговор — даже если это означает «косить под сильного» или вести себя как «свой парниша».

3. Пахнуть сногсшибательно

Перебор с парфюмом тоже был «фишкой» времён 1990-х годов. Фото © ТАСС / Евгений Петрийчук

Привычка из 90-х выливать на себя тонну парфюма осталась и по сей день — многие считают «вкусный запах» своим оружием, сбивающим наповал всех вокруг. Порой его используют настолько щедро, что аромат доносится с очень приличного расстояния. Но откуда это пошло? В 90-е казалось, что чем ярче и сильнее аромат, тем эффектнее вы выглядите. Но с годами эта навязчивость стала восприниматься как перебор: если раньше это был символ роскоши, то сегодня скорее неуместный флешбэк из прошлого.

4. Рингтон, от которого вздрагиваешь

Наверняка каждый вспомнил тот случай, когда чуть не остался заикой от очень громкого и резкого рингтона, вдруг заигравшего у «чёткого пацанчика» рядом. В 90-е все «охотились» за модными звуками, песнями и с огромным удовольствием ставили себе на звонок. Сейчас такая тенденция давно пошла на спад, а у большинства смартфонов — виброрежим или тихая, спокойная мелодия.

5. Слушать «блатняк»

В 90-е было очень модно везде и всегда слушать «блатняк». Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Отмена цензуры дала, конечно, большой полёт в сложении песен. Большинство ребят мечтало вступить в какую-нибудь группировку, стать рэкетирами, потому и песни про разгульную жизнь с тюремным блатняком пользовались большой популярностью. Аркадий Северный и Михаил Круг доносились из каждой подворотни и даже ресторана. Сейчас шансон уже не так популярен и не вызывает ассоциации с крутостью, однако любители его иногда послушать в 2024 году всё равно находятся.

6. Думать, что всё американское — самое лучшее

Во времена лихих 90-х всё, чем жил Запад, превозносили в большой культ. Туда мечтал переехать каждый «чёткий» гражданин бывшего СССР и новой России. Такая череда нестабильности в то время заставляла граждан забывать о приличном количестве минусов американской жизни. Потому всё, что удавалось достать или внедрить из США, ценилось на вес золота — каждый мечтал о зарубежной технике или одежде. Помните же, что, когда открылся первый «Макдоналдс», очередь выстроилась на сутки вперёд? Сейчас многие люди осознали, что в Америке не всё так сладко, как представлялось во времена лихих 90-х, но некоторые до сих пор живут в мечтах о лучшей жизни там.

7. Смешивать с грязью простых работяг

Проявлять неуважение к работникам завода считалось модным в 90-е. Фото © ТАСС / Михаил Медведев

После развала СССР весь коллективизм и коммунистические идеи пошли ко дну. Равенство начало сдавать позиции, и в приоритете стали такие профессии, как юрист, специалист по торговле, переводчик и экономист. Инженерам не выплачивали зарплату месяцами, а также постоянно сокращали. Никто не хотел идти работать на завод при таких условиях, а те, кто там всё же оказывался, оправдывались: мол, было безвыходное положение. Из-за этого в 90-е прижилась американская привычка унижать обычных «пашущих» людей, превознося офисную работу в уважаемый труд. Но, как говорится, все профессии важны. Хорошо, что в 2024-м большинство людей стараются ценить труд других вне зависимости от престижности профессии.