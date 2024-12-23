У Волочковой — красные шары, а у Бузовой — роса: 19 самых красивых звёздных ёлок 2025

Российские звёзды уже начали готовиться к Новому году 2025: посмотрите, какие ёлки нарядили Ольга Бузова, Анастасия Волочкова, Мария Погребняк, Филипп Киркоров и Андрей Григорьев-Апполонов! Вас ждёт подборка из 19 удивительно красивых деревьев, которые наверняка вдохновят поставить и украсить новогоднее деревце у себя дома тоже.

Ольга Бузова

Ель Ольги Бузовой вся обмотана классической гирляндой-росой, на ней висят лёгкие игрушки пастельных тонов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

«У меня дома уже волшебство», — написала Ольга у себя в социальных сетях, выложив фото новогодней ёлки. Украшением для дерева стали гирлянда-роса, которая переживает свой пик популярности в уходящем 2024 году, и шары пастельных цветов, что создаёт ощущение хрупкости и лёгкости. Бузова не поскупилась на украшения: с ёлкой ей помогали профессиональные декораторы.

Анастасия Волочкова

Ель Волочковой украсили профессиональные декораторы: получилось величественно. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Украсить дом к Новому году балерине помогли профессиональные декораторы Анастасия и Павел Подзюм. Благодаря им у Волочковой дома поселилась великолепная авторская ёлка с пуантами, массивными красными шарами и декоративными коробками от подарков. Цветовую гамму выбрали более чем классическую: сочетание красного и золотого.

Филипп Киркоров

Ёлка Филиппа Киркорова вся в серебре: это холодная, ледяная красота, в чём-то даже агрессивная. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Ёлка Филиппа Киркорова украшена в холодном, ледяном стиле: всё дерево увешано серебряным дождиком. При взгляде на эти украшения невольно вспоминается история Снежной королевы. Величественное новогоднее дерево замечательно смотрится в прихожей Киркорова: лестницы украшены ему под стать.

Мария Погребняк

Ель Марии Погребняк с большими несуразными шарами и бантами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_

Мария Погребняк украсила свою новогоднюю ёлку так, будто решила сделать её прямой противоположностью ели своей лучшей подруги Ольги Бузовой. Если ёлка Оли создаёт впечатление лёгкости, то ёлка Погребняк украшена шарами настолько массивными, что за ними не видно самого дерева. Белые игрушки оттеняются чёрными бантами, самый большой из которых красуется на вершине дерева.

Андрей Григорьев-Апполонов

Ёлка Григорьева-Апполонова отдаёт сильным чувством ностальгии: Иванушка украсил дерево советскими игрушками. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / appolonov_ag

Рыжий из «Иванушек» украсил ёлку в ностальгическом стиле: советские игрушки, скромная разноцветная гирлянда… Украшения отдают стариной и пробуждают тёплые воспоминания о советском детстве. Это не пафосная ёлка, украшенная с помощью декораторов, нет, ёлка Григорьева-Апполонова, наоборот, отражает домашнюю, уютную атмосферу.

Ксения Бородина

Ксения Бородина украсила ёлку огромными шарами с искусственными свечами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Телеведущая Ксения Бородина украсила новогоднюю ёлку с размахом: огромные шары, из которых складывается композиция, похожая на гирлянду, искусственные свечи, семья фарфоровых мишек под деревом… Всё готово для празднования Нового, 2025 года по высшему разряду!

Евгения Медведева

Ёлка Евгении Медведевой поражает воображение своими массивными бордовыми бантами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Фигуристка Евгения Медведева украсила ёлку бордовыми бантами, самый большой из которых красуется наверху дерева вместо звезды. Это стильно, модно и, самое главное, в тренде!

Сарик Андреасян и Лиза Моряк

Сарик Андреасян и Лиза Моряк порадовали нас самым романтичным предновогодним фото. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moryakliza

Актёр КВН Сарик и актриса театра Елизавета опубликовали очень романтичное новогоднее фото, на котором они вместе наряжают ёлку. Само дерево украшено в самом классическом стиле: ель смотрится невероятно гармонично с украшениями в красно-золотой гамме, это одна из самых пропорциональных звёздных елей, которые только можно увидеть в этом сезоне.

Ханна и Пашу

Ёлка Ханны и Пашу «засветилась» в предновогоднем видео певицы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / offi_hanna

Певица Ханна и совладелец лейбла Black Star Пашу пока нигде официально не публиковали свой новогодний декор, но ёлка успела попасть в видеоролик, который Ханна выложила в соцсетях. Это классически украшенная в красно-золотой гамме ель, которая, впрочем, смотрится довольно одиноко на фоне блестящей мраморной парадной дома звёздной четы.

Лариса Долина

Лариса Долина тоже украсила ель в советском стиле: старинные игрушки перемежаются с украшениями, которые сделала внучка певицы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

«Важней всего погода в доме», — видимо, с этой цитатой в голове была наряжена ёлка Ларисы Долиной. На новогоднем дереве красуются винтажные советские украшения, а также игрушки, которые сделала внучка певицы Александра. Под ёлкой буквально выставка старинных игрушек: этого Деда Мороза все помнят ещё с времён СССР.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Красивая и нежная ёлка Преснякова и Подольской. Наталья наряжала её с детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / presnyakovvladimir

Изысканная бело-золотая ёлка с вкраплениями небесно-голубого и чёрного — так дерево украсили Наталья с детьми. Золотые гирлянды, шары с кисточками, игрушки в виде сердечек… Невероятно красивый и нежный декор.

Надежда Стрелец

Надежда Стрелец украсила ёлку в серебряных тонах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nadin_strelets

Журналистка и медиамагнат Надежда Стрелец решила на этот Новый год нарядить ёлку в сдержанном и лаконичном стиле. Все украшения однотонные, серебряного цвета — как игрушки, так и гирлянды и декоративные коробки с подарками.

Яна Рудковская

Яна Рудковская завесила ёлку гирляндой-паутинкой и симметрично украсила игрушками в тематике «Щелкунчика». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Яна Рудковская щедро украсила новогоднюю ель гирляндой-паутинкой и симметрично развесила на ветвях дерева игрушки. Один из сыновей продюсера стоит на фоне ёлки в костюме Щелкунчика: тематические украшения можно увидеть и на дереве.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева нарядила самую нежную ель. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Это, пожалуй, самая нежная ёлка в нашей подборке. Шары с кистями в пастельной бело-голубой гамме, шишки и ангелы создают ощущение уюта и атмосферу тихого и спокойного домашнего праздника. Глядя на такую ёлку, с удвоенной силой ждёшь от этого праздника волшебства!

Гоар Аветисян

Визажистка Гоар Аветисян украсила ёлку с масштабом и шиком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goar_avetisyan

Ютубер и мастер по макияжу Гоар Аветисян украсила ёлку с масштабом и шиком: большие красные шары, ещё более крупный бант на вершине… Это стильно, красиво, в тренде, но в то же время в рамках классических новогодних традиций.

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова украсила ёлку в зелёной гамме в честь наступающего года Зелёной Змеи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dubtsova_official

Певица и поэтесса Ирина Дубцова решила украсить ёлку в честь наступающего года Змеи 2025 игрушками зелёного цвета. Блестящие шары и скрипичные ключи выглядят стильно и отсылают к профессии певицы.

Юлия Барановская

Юлия Барановская нарядила ёлку в нежной зелёно-серебряной цветовой гамме. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv

Телеведущая придумала интересный концепт для украшения новогодней ели: все игрушки на ёлке нежно-зелёного цвета с серебром, что отсылает к наступающему году Зелёной Змеи, а ещё создаёт впечатление, будто у неё на ёлке висят миниатюрные копии планеты Земля. Нашлось место и винтажным игрушкам: под ёлкой у Барановской советские Дед Мороз и Снегурочка.

Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв наряжал ёлку самостоятельно. Получилось уютно и красиво. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mr.alexsparrow

Воробьёв наряжал новогоднюю ёлку сам, один. Получилось очень брутально, но с флёром ностальгии, чем-то напомнило ёлку Григорьева-Апполонова: Алексей тоже использовал для украшения дерева старые советские игрушки. И его ель тоже создаёт тёплую домашнюю атмосферу.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская нарядила самую неряшливую ёлку нашей подборки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Актриса «Универа» и блогер нарядила ёлку как минимум странно. Дерево получилось очень маленьким, его поставили на стол и украсили советскими игрушками и конфетти, причём достаточно криво. Пожалуй, это самая неряшливая ёлка в нашей подборке.