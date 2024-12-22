Праздник Солнца и Весны: как в языческой Руси встречали Новый год

Новый год — это время волшебства, ожидания чуда и новых начинаний. На Руси его встречали по-разному: весной — в честь пробуждения природы, осенью — в благодарность за урожай и зимой — как символ завершения старого и начала нового. Каждый период оставил свой след в наших традициях, многие из которых живы до сих пор. Как Новый год стал самым любимым и долгожданным праздником зимы? Узнал Life.ru.

От весеннего равноденствия к зимнему торжеству

Почему изначально Новый год на Руси был 1 марта? Фото © Шедеврум

В языческие времена восточные славяне встречали Новый год весной. Этот праздник совпадал с началом нового сельскохозяйственного цикла и был тесно связан с природой. Считалось, что весна — это время возрождения жизни, пробуждения природы и обновления всего живого. Новый год начинался примерно 1 марта, что соответствовало древнеславянскому календарю.

Главными символами весеннего Нового года были обряды очищения и пробуждения природы. Люди жгли костры, прыгали через огонь, чтобы очиститься от грехов и болезней, украшали дома зелёными ветвями и проводили шумные гулянья с песнями и плясками. Пекли блины — символ солнца, — а также готовили фигурки из теста в виде животных и птиц, которые символизировали богатство и плодородие. Эти обряды помогали задобрить богов и обеспечить удачу в новом году.

С приходом христианства и принятием византийского календаря дата Нового года изменилась. В 1492 году на Руси официально утвердили начало нового года 1 сентября. Этот день называли Новолетием и отмечали его как религиозный праздник. Он совпадал с завершением сельскохозяйственного года и символизировал благодарность за урожай.

С приходом христианства официально утвердили начало нового года 1 сентября. Фото © Wikipedia

Новолетие отмечали тихо и чинно. Главными событиями праздника были церковные службы, на которых читали благодарственные молитвы за прожитый год и просили благословения на новый. В семьях устраивали скромные праздничные ужины. Основные блюда состояли из постной каши, пирогов и овощей, так как 1 сентября приходилось на Успенский пост. Праздник подчёркивал не только начало нового года, но и смирение перед Богом.

Новая веха в истории празднования Нового года наступила в 1699 году, когда Пётр I издал указ о переносе начала года на 1 января. Царь хотел приблизить Русь к европейским стандартам и ввёл юлианский календарь. Новый год стал зимним праздником, который должен был отмечаться шумно и ярко.

По указу Петра I улицы украшали хвойными ветками, а на площадях зажигали костры. Люди должны были устраивать шумные гулянья, пускать фейерверки и салюты. Эта традиция быстро прижилась, хотя вначале вызывала у народа неоднозначные чувства. Хвойные деревья долго ассоциировались у славян с погребальными обрядами, поэтому наряжать ёлку стали только в XIX веке. Тогда же она превратилась в главный символ Нового года, а в домах начали появляться стеклянные игрушки и гирлянды.

Праздничный стол: от простоты к изобилию

Какие новогодние блюда готовили на Руси. Фото © Шедеврум

Новогодний стол на Руси отражал как религиозные, так и культурные традиции. В языческие времена обязательными блюдами были блины и кутья — каша из зерна с добавлением мёда, орехов и сухофруктов. Они символизировали достаток и плодородие. Готовили также хлеб в виде фигурок животных — такие блюда служили оберегами.

В христианский период праздничный стол становился более скромным из-за постов, выпадавших на новогодние дни. Главными блюдами были каши, постные пироги, овощи и медовуха. В богатых семьях подавали запечённого гуся или рыбу.

Пётр I привнёс в Новый год европейские элементы: на столе появились заморские деликатесы. Особенно ценились цитрусовые, которые выращивали в царских оранжереях. В XIX веке новогодний стол стал изобильным. В меню добавились икра, сёмга, холодец и запечённые поросята. Позже, в советский период, к новогодним блюдам присоединились салат оливье, сельдь под шубой и мандарины, ставшие символом праздника.

Новогодние обряды: традиции, живущие веками

Как отмечали Новый год на Руси и какие обряды тогда были. Фото © Шедеврум

Славяне верили, что Новый год — время обновления и очищения. В канун праздника выкидывали старые вещи, очищали жилище и готовили новую одежду. Это должно было привлечь в дом счастье и достаток. Важным элементом праздника были колядки. Молодёжь ходила по домам, пела обрядовые песни и желала хозяевам здоровья и богатства. В благодарность те дарили угощения: пироги, конфеты и монеты. Считалось, что колядующие приносят удачу. Один из интересных обрядов — гадания на Новый год. Девушки гадали на суженого, загадывали возлюбленного, а старшие женщины предсказывали погоду и урожай по приметам. Например, считалось, что морозная и ясная ночь на Новый год обещает богатый урожай.

Дед Мороз: от сурового старца до доброго волшебника

Образ Деда Мороза сформировался относительно недавно, до этого на Руси он был злым духом. Фото © Шедеврум

Образ Деда Мороза сформировался относительно недавно. В древности его представляли как зимнего духа Мороза Ивановича, который приносил холод и был суров к тем, кто не уважал природу. Со временем он стал символом зимы, а позже — добрым дарителем, который приносит подарки детям.

Современный Дед Мороз появился в XIX веке, а в советское время его образ был популяризирован. Он стал добрым волшебником с мешком подарков, который посещает детей в ночь на Новый год. Вместе с ним появилась его внучка Снегурочка, которая помогает раздавать подарки и украшать ёлку.