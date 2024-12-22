Китайский гороскоп 2025: Как Козе ужиться с Зелёной Змеёй и каким окажется её год
По китайскому гороскопу вам покровительствует одно из 12 животных в зависимости от даты рождения. Рассказываем, каким окажется 2025 год Змеи для тех, кто рождён в год Козы, восьмого по счёту знака.
Восточный гороскоп на 2025 год для Козы: что ждёт в год Зелёной Змеи? Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / kotoffei, © Шедеврум
Тайны восточного календаря пленяют и завораживают: год рождения предопределяет ваш характер и многие события вашей жизни, а круговорот животных-покровителей обновляется с каждым годом, при этом один знак может сильно конфликтовать с другим. Рассказываем, чего ждать от года Зелёной Змеи, если вы родились в год Козы — это 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015 годы.
Каким будет год Змеи 2025 для Козы: общий гороскоп
Под восточным знаком Козы родились те, чьи годы рождения 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015. Фото © Шедеврум
Сказать, что 2025 год будет лёгким для Козы, значило бы соврать. Зелёная Змея приготовила вашему животному множество испытаний. Для тех, кто рождён под знаком Козы, инициатива в 2025 году наказуема: лучше не пытайтесь претворить в жизнь свои собственные планы, а предложите помощь в осуществлении желаемого везунчикам, например Тигру.
Коза и отношения: любовный гороскоп на 2025 год Змеи
Год Зелёной Змеи будет очень непростым для рождённых под знаком Козы, в том числе в любовном плане. Фото © Шедеврум
Год Змеи 2025 окажется непростым для Козы и в любовном плане. Если вы состоите в браке или в отношениях, приготовьтесь к тому, что окажетесь на грани разлада со своей второй половинкой. Особенно сильно вы рискуете, если состоите в отношениях с кем-то рождённым в несовместимый с вами год, например в год Крысы. Если ваша вторая половинка по восточному гороскопу Бык или Собака, будет немного легче, но неприятных ссор не избежать. Одинокие Козы по китайскому гороскопу рискуют так и остаться одинокими на весь 2025 год.
Гороскоп здоровья на 2025 год Змеи: Коза
Слава богу, рождённым под знаком Козы не стоит ожидать серьёзных проблем со здоровьем. Фото © Шедеврум
Пожалуй, только в отношении здоровья год Змеи 2025 и помилует. Если вы родились в год Козы, от 2025-го можно ожидать неприятных сезонных простуд, но в остальном здоровье вас не подведёт. Особенно в том случае, если в 2024 году вы уделили ему должное внимание и вовремя обошли всех необходимых вам врачей.
Что ждёт Козу в карьере и на работе в 2025 году
Не пытайтесь достичь каких-то карьерных высот в 2025-м, если рождены под знаком Козы. Фото © Шедеврум
Ждать каких-то карьерных высот от 2025 года Зелёной Змеи не придётся. Отношения Змеи и Козы особенно напряжённые как раз в деловой сфере: ни для кого не секрет, что Коза временами может проявлять непрактичность, а Змея такого не прощает даже тем знакам китайского гороскопа, с кем у неё хорошие отношения. Для тех, кто рождён под знаком Козы, будет огромной удачей просто удержаться на своём месте работы и сохранить зарплату.
Финансовый гороскоп для Козы по восточному календарю
Год обещает маленький, но стабильный финансовый поток для рождённых в год Козы. Фото © Шедеврум
Вместе с тем каких-то ужасных финансовых потерь избежать удастся. Ожидайте ровного и спокойного 2025 года с небольшим, но стабильным финансовым потоком. Год Змеи может даже стать благоприятным с точки зрения финансов, но только в том случае, если вы заручитесь поддержкой тех знаков, кого Змея традиционно любит: это могут быть Бык, Тигр или Дракон.
Как мы видим, для Козы по гороскопу 2025 год Зелёной Змеи будет полон рисков и вызовов. Но мы уверены, что вы с достоинством перенесёте все испытания, которые могут поджидать. А если вы родились в год другого знака, то Life.ru уже подготовил прогнозы на 2025-й для тех, кто родился в год Крысы, Быка, Дракона, Тигра, Кролика, Змеи и Лошади.
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