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22 декабря, 08:00

Тест: 1% людей отгадает, из каких республик СССР эти марки, остальные 99% провалятся на первой

22 декабря 1857 года в Российской империи была выпущена первая почтовая марка. Но самое большое разнообразие этих торговых знаков, конечно же, оставил нам XX век!

Советский Союз, включавший в себя множество республик, подарил богатое наследие для мира филателии. Каждая серия почтовых марок рассказывает о народных ремёслах, знаменитых личностях, пейзажах и исторических событиях. На этих маленьких картинках изображались традиционные танцы, фестивали, известные здания и привычки жителей, которые мы сейчас вспоминаем с теплотой в душе. Предлагаем включить внимательность на максимум, вглядеться в детали и попробовать отгадать, из каких республик СССР эти удивительные марки!

Советская тематика всегда притягивала ваш интерес своей уникальной культурой и фильмографией? Тогда вам наверняка интересно узнать, каким героем Юрия Никулина вы могли бы быть! Ответьте всего на 5 вопросов и раскройте правду. А это расследование про Санта-Клауса покажется вам страшной сказкой для взрослых, будьте осторожны!

Тест: Вы 100% король ребусов, если отгадаете все фильмы СССР по картинкам с секретом
Тест: Вы 100% король ребусов, если отгадаете все фильмы СССР по картинкам с секретом
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / George Trumpeter, © Freepik

Виктория Мишинкина
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