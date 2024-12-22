Тест: 1% людей отгадает, из каких республик СССР эти марки, остальные 99% провалятся на первой
22 декабря 1857 года в Российской империи была выпущена первая почтовая марка. Но самое большое разнообразие этих торговых знаков, конечно же, оставил нам XX век!
Советский Союз, включавший в себя множество республик, подарил богатое наследие для мира филателии. Каждая серия почтовых марок рассказывает о народных ремёслах, знаменитых личностях, пейзажах и исторических событиях. На этих маленьких картинках изображались традиционные танцы, фестивали, известные здания и привычки жителей, которые мы сейчас вспоминаем с теплотой в душе. Предлагаем включить внимательность на максимум, вглядеться в детали и попробовать отгадать, из каких республик СССР эти удивительные марки!
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