Тест: 1% людей отгадает, из каких республик СССР эти марки, остальные 99% провалятся на первой

Советский Союз, включавший в себя множество республик, подарил богатое наследие для мира филателии. Каждая серия почтовых марок рассказывает о народных ремёслах, знаменитых личностях, пейзажах и исторических событиях. На этих маленьких картинках изображались традиционные танцы, фестивали, известные здания и привычки жителей, которые мы сейчас вспоминаем с теплотой в душе. Предлагаем включить внимательность на максимум, вглядеться в детали и попробовать отгадать, из каких республик СССР эти удивительные марки!