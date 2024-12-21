Почему в СССР пили бутылку на троих? История традиции, которую вспоминают с улыбкой

Советские люди умели находить радость в простых вещах. Одной из таких традиций было «соображать на троих». Фраза давно стала крылатой, но что за ней скрывалось? Почему именно трое и как эта практика стала частью мужской культуры? Давайте разберём пять причин данного феномена.

1. Экономия — двигатель традиции

Почему в СССР соображали на троих. Фото © ТАСС / Олег Булдаков / Фотохроника

После денежной реформы Хрущёва в 1961 году полулитровая бутылка водки «Московская» стоила 2 рубля 87 копеек. Это была удобная сумма, идеально делившаяся на троих, — ровно по рублю с человека. Сдача в 13 копеек уходила на закуску: плавленый сырок, пару кусочков хлеба или консервированные шпроты. Такой расклад позволял пить дёшево, но с удовольствием.

До реформы цена водки была другой — 21 рубль за бутылку. Тогда компания скидывалась по 7 рублей «старого» образца. Даже знаменитая фраза «по семь равных» родом из тех времён. Но после 1961 года три рубля стали новой классикой, а трое собутыльников — идеальной компанией.

2. Не перебрать и поговорить

Интересно, что на троих пили не только ради экономии. Пол-литра водки делились так, чтобы никто из участников не перепил: на каждого выходило примерно по 166 граммов. Этого хватало для лёгкого опьянения, но без тяжёлых последствий. А что делать после первой стопки? Конечно, обсуждать жизнь. Мужчины говорили о вечном: работе, женщинах, политике. Вдвоём такие разговоры часто становились скучными, а вчетвером — превращались в хаос. Трое — идеальный баланс.

3. Свои или чужие — не важно

История традиции пить на троих. Фото © ТАСС / В. Аскоченский / Фотохроника

«Соображать на троих» могли и с незнакомыми людьми. Возле винного магазина легко находились новые друзья: достаточно было заметить похожий настрой. Легендарный жест трёх пальцев у горла или короткая фраза: «По рублю?» — мгновенно объединяли незнакомцев. Советские фильмы вроде «Кавказской пленницы» или «Афони» только укрепили образ троицы собутыльников в народной памяти.

4. Честность прежде всего

Определение «дозы» тоже стало отдельной наукой. Когда под рукой не было одинаковых стаканов, приходилось наливать «по булькам» — считали звуки, которые водка издавала при розливе. Обычно каждому доставалось по 6–8 бульков. Это было не только весело, но и гарантировало справедливость: никто не чувствовал себя обделённым.

5. Никаких ссор и скандалов

Что значило «сообразить на троих» во времена СССР? Фото © ТАСС / Анатолий Красножон / Фотохроника

Несмотря на всю суровость советской действительности, распитие на троих редко заканчивалось конфликтами. Советские люди были удивительно миролюбивыми, особенно когда дело доходило до совместного застолья. Вместо ссор обсуждали насущные вопросы, а потом расходились по своим делам.

Почему традиция ушла

Сегодня встретить тройку собутыльников у магазина почти невозможно. Люди стали осторожнее, а времена — опаснее. Даже самый закоренелый пьяница предпочтёт выпить в одиночку, чем рисковать с незнакомцами. Да и экономить на алкоголе больше не модно. Теперь традиция соображать на троих осталась лишь в воспоминаниях, кинематографе и ностальгических рассказах старшего поколения.

Почему сегодня забыли про традицию «соображать на троих». Фото © ТАСС / В. Аскоченский / Фотохроника