Не только инфляция: Профессор назвала причины роста цен на продукты перед Новым годом

В России перед Новым годом традиционно растут цены на продукты, обратила внимание лектор Российского общества «Знание», профессор Ирина Маслова. По её словам, увеличение стоимости товаров в декабре обусловлено высоким спросом. Продавцы стремятся воспользоваться ажиотажем граждан, активно закупающихся к праздникам.

«Кроме того, зимний период сам по себе усложняет ситуацию: летняя «сезонная дешевизна» уже позади, а стоимость хранения и доставки сельскохозяйственной продукции, такой как овощи и фрукты, растёт», — добавила эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».