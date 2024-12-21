Не только инфляция: Профессор назвала причины роста цен на продукты перед Новым годом
Профессор Маслова: Цены на продукты в декабре растут из-за высокого спроса
В России перед Новым годом традиционно растут цены на продукты, обратила внимание лектор Российского общества «Знание», профессор Ирина Маслова. По её словам, увеличение стоимости товаров в декабре обусловлено высоким спросом. Продавцы стремятся воспользоваться ажиотажем граждан, активно закупающихся к праздникам.
«Кроме того, зимний период сам по себе усложняет ситуацию: летняя «сезонная дешевизна» уже позади, а стоимость хранения и доставки сельскохозяйственной продукции, такой как овощи и фрукты, растёт», — добавила эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».
По её словам, на стоимость продуктов также влияет инфляция и другие экономические показатели. В частности, цена зависит от растущих расходов на логистику, энергоснабжение, упаковку, удобрения и корма для животных. Это общемировая тенденция, а не исключительно российская, объяснила профессор.
Ранее россиян предупредили о подорожании техники и автомобилей, а также мебели и кормов для животных. Кроме того, эксперты объяснили, чего ждать от цен на мясо к Новому году.
Life.ru