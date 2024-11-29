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29 ноября, 04:30

Экономист предупредил владельцев «хвостиков» о подорожании кормов для животных

Экономист Кульбака: Рост цен на корм для животных продолжится в 2025 году

Снижение цен не корм для животных ожидается. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Снижение цен не корм для животных ожидается. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Цены на корма для питомцев продолжают расти, что связано с зависимостью рынка от иностранных компонентов и общей инфляцией. Об этом заявил Life.ru экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«С кормами для животных всё достаточно понятно, и подорожание действительно происходит. Это был рынок с иностранным участием. Именно поэтому он довольно сильно подорожал и изменился. Российские производители во многом работали с зарубежными компонентами или притворялись российскими, но частично были зарубежными», — сказал Кульбака.

Эксперт пояснил, что увеличение стоимости и сокращение ассортимента кормов — это естественное следствие текущих изменений на рынке. За последние полтора года цены увеличились на 50%.

«В рамках общей инфляции рост будет продолжаться. С Новым годом всегда рост цен. Главный критерий роста цен — это рост бюджетных расходов», — отметил экономист.

Кульбака также отметил, что в дальнейшем темпы подорожания, скорее всего, замедлятся, однако снижение цен не ожидается. Он добавил, что до тех пор, пока будут расти бюджетные расходы и налоги, стоимость питания будет продолжать расти.

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Тимур Хингеев
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