Экономист предупредил владельцев «хвостиков» о подорожании кормов для животных

Цены на корма для питомцев продолжают расти, что связано с зависимостью рынка от иностранных компонентов и общей инфляцией. Об этом заявил Life.ru экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«С кормами для животных всё достаточно понятно, и подорожание действительно происходит. Это был рынок с иностранным участием. Именно поэтому он довольно сильно подорожал и изменился. Российские производители во многом работали с зарубежными компонентами или притворялись российскими, но частично были зарубежными», — сказал Кульбака.

Эксперт пояснил, что увеличение стоимости и сокращение ассортимента кормов — это естественное следствие текущих изменений на рынке. За последние полтора года цены увеличились на 50%.

«В рамках общей инфляции рост будет продолжаться. С Новым годом всегда рост цен. Главный критерий роста цен — это рост бюджетных расходов», — отметил экономист.

Кульбака также отметил, что в дальнейшем темпы подорожания, скорее всего, замедлятся, однако снижение цен не ожидается. Он добавил, что до тех пор, пока будут расти бюджетные расходы и налоги, стоимость питания будет продолжать расти.