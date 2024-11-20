Ветврач Онуфриенко объяснила, почему животные любят корм с выраженным запахом

Многие хозяева считают запах корма для своих питомцев слишком сильным. Некоторые предпочитают выбирать животным еду с менее выраженным ароматом гранул или кусочков.

В беседе с РИАМО эксперт центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко рассказала, что животные ощущают запахи иначе, чем люди. «Запахи играют ключевую роль в выборе пищи как для людей, так и для животных. Однако одно и то же может пахнуть для нас совершенно по-разному, поскольку обоняние у собак и кошек гораздо сильнее. Это связано с большим количеством обонятельных рецепторов и повышенной чувствительностью к концентрации ароматических молекул в воздухе. То, что нам кажется неприятным или резким запахом, для наших питомцев — просто нормальный аромат пищи», — уточнила Онуфриенко.

Хотя обонятельная система у животных развита значительно лучше, их вкусовые рецепторы, напротив, намного слабее человеческих. По этой причине они чаще всего ориентируются именно на запах при выборе еды. Чем ярче этот запах, тем больше шансов, что животное заинтересуется пищей.

Некоторые владельцы, не зная этих особенностей, думают, что сильный запах корма свидетельствует о наличии искусственных компонентов, и начинают кормить своих питомцев обычной человеческой едой. Всероссийская перепись домашних животных показала, что 40% собак и 14% кошек получают пищу прямо со стола хозяев.

«Домашний рацион может полностью удовлетворить потребности животного в питательных веществах, но только если он был продуман совместно со специалистом. В противном случае питомец рискует столкнуться с дефицитом или переизбытком важных элементов», — подчеркнула ветеринарный врач.

Онуфриенко также напомнила, что полнорационные готовые корма уже включают все нужные животному питательные вещества. Если хозяин испытывает сомнения в выборе правильного рациона, ему следует обратиться за консультацией к ветеринару, чтобы подобрать план питания, учитывающий индивидуальные особенности своего питомца.