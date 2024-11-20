Саблезубый, но не тигр. Почему найденный в Якутии клыкастый котёнок нашим кошкам не родня Впервые в истории учёным удалось своими глазами увидеть внешность животного, у которого нет современных потомков. 19 ноября, 21:27 Этот вид называется Homotherium latidens, ранее останки его представителей находили в Северной Америке. Обложка © Unsplash

Этот малыш прожил всего три недели, и было это в эпоху плейстоцена. То есть детёныш был современником шерстистых мамонтов, пещерных львов и других диковинных животных, о которых мы узнаём по их сохранившимся древним останкам.

Мумия детёныша саблезубой кошки и изображение его скелета, полученное с помощью компьютерной томографии. Фото © paleo.ru

Возраст этой находки недавно установили в Новосибирском университете путём радиоуглеродного датирования: по содержанию радиоактивного изотопа углерода (С-14). Он постоянно вырабатывается в атмосфере под действием космического излучения и обязательно накапливается в организме любого живого существа, пока оно дышит. Углерод-14 распадается очень медленно и «хранит память» о том, кто когда обитал за последние 55 тысяч лет. Этот котёнок родился и умер примерно 35–37 тысяч лет назад.

Его «мумия», как выражаются учёные, так хорошо сохранилась только потому, что пролежала все эти тысячелетия в сибирской вечной мерзлоте — в Якутии, на правом берегу реки Бадярихи. Удалось извлечь всю переднюю часть тела и вдобавок часть тазовой кости, бедреную и большеберцовую.

Палеонтологи в очередной раз подчёркивают правильное название животного: саблезубая кошка. Они объясняют, что ни к тиграм, ни вообще к каким-либо современным кошачьим этот зверь не имеет никакого отношения: это была особая, «сестринская» генетическая линия, которая отделилась около 18 миллионов лет назад и примерно десять тысяч лет назад остановилась, то есть их потомков в наши дни в животном мире нет.

Именно этот вид называется Homotherium latidens, ранее останки его представителей находили в Северной Америке, но не в таком отличном состоянии. В целом кошек из рода гомотериев (Homotherium) палеонтологи «встречали» также и в Южной Америке, и в Африке. Значит, они обитали на большей части планеты.

Для сравнительного анализа исследователи взяли останки современного львёнка. И даже невооружённым глазом видно, как отличался от нынешних львов древний саблезубый котёнок: морда у него менее вытянутая, шерсть бурая, шея широкая, массивная.

Сравнение головы саблезубого котёнка (сверху) и современного львёнка. Фото © paleo.ru

Интересно, что у этого вида клыки были вовсе не такими «саблезубыми», как у героя известного мультфильма «Ледниковый период»: у якутского котёнка они были сравнительно короткие, но широкие и с зазубринами. Итальянский художник Исакко Альберти подарил российскому Палеонтологическому институту имени А.А. Борисяка рисунок детёныша, созданный на основе всех полученных данных о нём.

Рисунок детёныша саблезубой кошки, подаренный Палеонтологическому институту художником Исакко Альберти. Фото © paleo.ru

Эти кошки дорастали примерно до габаритов нынешних львов. Бегали не так превосходно, как гепарды, но всё же неплохо. Охотились группами. Добычей их были, как предполагают, ещё не успевшие повзрослеть носороги, мамонты и прочие травоядные. Подозревают, что вымирать они начали, когда вокруг стало сильно не хватать этой добычи, а не хватать её могло по причине появления людей как сильных конкурентов.

Авторы Адель Романенкова