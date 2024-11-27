Совфед одобрил штрафы до 30 тысяч рублей за неправильное содержание питомцев
Максимальное наказание для обычных граждан составит 3 тысячи рублей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nils Jacobi
На сегодняшнем пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, который вводит административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Для граждан — это предупреждение или штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Законопроект в Госдуму внесла Московская областная дума в декабре 2021 года. Необходимые изменения вносятся в статью 8.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Устанавливаются меры ответственности, аналогичные санкциям за несоблюдение общих требований к содержанию животных.
Напомним, накануне Госдума приняла закон о штрафах за неправильное содержание питомцев. Депутат Александр Толмачёв объяснил, что за выгул собак без поводка и намордника также могут оштрафовать. Новый закон о штрафах за несоблюдение правил содержания питомцев направлен, в том числе, против безответственных хозяев, поскольку опасность представляют не только бродячие животные, но и домашние.