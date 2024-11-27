Совфед одобрил штрафы до 30 тысяч рублей за неправильное содержание питомцев

На сегодняшнем пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, который вводит административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Для граждан — это предупреждение или штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.