Сколько стоит собака или кошка за год: корм, ветеринар, прививки, груминг и внезапные расходы Оглавление Сколько стоит содержать кошку или собаку в 2026 году Сколько стоит кошка в год Корм: примерно от 15 до 60 тысяч рублей в год Наполнитель: ещё 6–24 тысячи рублей Сколько стоят ветеринар и прививки для кошки Нужен ли кошке груминг и сколько он стоит Сколько стоит собака в год Корм для собаки: размер действительно имеет значение Ветеринар, прививки и защита от паразитов Сколько стоит груминг собаки Поводок, шлейка, игрушки и вещи, которые внезапно заканчиваются Самая опасная статья расходов — та, которой нет в плане Первый год с питомцем почти всегда дороже остальных Кошка или собака: кого содержать дешевле Сколько денег в месяц нужно откладывать на питомца На чём можно сэкономить, а на чём — опасно Сколько в среднем стоит содержать кошку в 2026 году? Сколько стоит содержать собаку среднего размера? Что съедает больше всего денег? Нужно ли отдельно копить деньги на ветеринара? Сколько денег нужно на кошку или собаку в 2026 году: корм, наполнитель, ветеринар, прививки, груминг и непредвиденное лечение. Считаем расходы за месяц и год. Содержание собаки в 2026 году включает расходы на корм, ветеринара, прививки, уход и другие регулярные траты. Обложка © Life.ru

4 октября отмечается Всемирный день животных. Любовь к питомцу в рублях не измеришь, а вот расходы — вполне. В 2026 году даже здоровая кошка может обходиться семье в десятки тысяч рублей в год, а содержание собаки среднего размера легко переваливает за 100 тысяч. Life.ru посчитал корм, наполнитель, ветеринара, прививки, груминг и расходы, о которых будущие хозяева часто забывают.

Всемирный день животных, или World Animal Day, ежегодно проходит 4 октября. В 2026 году дата приходится на воскресенье. Международная инициатива посвящена благополучию животных и ответственному отношению к ним.

И ответственность здесь не только эмоциональная. Питомец превращается в постоянную статью семейного бюджета — и корм оказывается далеко не единственным расходом.

Сколько стоит содержать кошку или собаку в 2026 году

Для начала — главное.

Сколько стоит содержать кошку или собаку в 2026 году: примерный бюджет на год. Инфографика © Life.ru

Это ориентиры для регулярного содержания. Покупка самого животного, стартовый набор вещей и серьёзное внеплановое лечение сюда не входят. Расчёт ветеринарного врача сети «Заповедник» показывает именно такой порядок расходов на 2026 год.

Свежая оценка сентября даёт похожую картину: содержание кошки в среднем по России оценивается примерно в 49–54 тысячи рублей в год, а в Москве и Подмосковье — уже примерно в 80–120 тысяч.

То есть правило «котик стоит пару тысяч в месяц» в 2026 году работает только при очень экономном сценарии и отсутствии проблем со здоровьем.

Содержание собак зачастую обходится дороже кошек — Life.ru сравнивал ежемесячные расходы владельцев в отдельном материале.

Сколько стоит кошка в год

У здоровой взрослой кошки есть две постоянные статьи расходов, от которых почти невозможно отказаться: еда и наполнитель.

Корм: примерно от 15 до 60 тысяч рублей в год

Для кормов эконом- и масс-маркет-сегмента актуальные оценки дают примерно 15–25 тысяч рублей в год. Премиум- и суперпремиум-рационы могут стоить уже 35–60 тысяч, лечебные — ещё дороже.

Цена особенно сильно меняется, если хозяин сочетает сухой и влажный корм.

И это заметная статья расходов не только для отдельной семьи. По данным системы маркировки «Честный знак», только с сентября 2025-го по февраль 2026 года россияне потратили на корма и лакомства для кошек около 132 млрд рублей.

Стоимость содержания кошки зависит от питания, наполнителя, ветеринарного ухода и особенностей породы. Фото © Life.ru

Наполнитель: ещё 6–24 тысячи рублей

Расход зависит от материала, размера лотка и привычек конкретной кошки.

Ориентир для распространённых наполнителей — от нескольких сотен до примерно двух тысяч рублей в месяц. Ветеринарный расчёт «Заповедника» даёт диапазон 500–2000 рублей в месяц.

Даже условные 700 рублей ежемесячно превращаются за год уже в 8400 рублей.

Сколько стоят ветеринар и прививки для кошки

Для здорового животного плановая ветеринария обычно значительно дешевле лечения уже возникшей болезни.

В 2026 году комплексная вакцинация в московских клиниках стоит примерно 2500–4500 рублей в зависимости от препарата. Например, в сети «Свой Доктор» вакцинация отечественной поливалентной вакциной с бешенством стоит 3200 рублей, импортной — около 4000 рублей.

К этому добавляются обработки от паразитов и плановые осмотры. В разных расчётах на такую профилактику закладывают примерно 5–8 тысяч рублей в год для здоровой кошки.

Конкретный график прививок, обработок и обследований зависит от возраста, образа жизни и состояния животного — его определяет ветеринар.

Нужен ли кошке груминг и сколько он стоит

Большинство короткошёрстных домашних кошек не нужно регулярно водить на профессиональный груминг. А вот хозяева длинношёрстных пород могут получить ещё одну постоянную статью расходов.

В Москве груминг кошек сейчас начинается примерно от 1800 рублей, экспресс-линька — примерно от 2000 рублей.

Для персов, мейн-кунов и других животных со сложной шерстью итоговая годовая сумма поэтому может заметно отличаться от расходов владельца обычной короткошёрстной кошки.

Сколько стоит собака в год

С собакой диапазон значительно шире.

Чихуахуа весом четыре килограмма и лабрадор весом 35 килограммов формально относятся к одной категории «собака», но едят разное количество корма, требуют разной амуниции и создают совершенно разный бюджет.

Для собаки среднего размера весом около 15–20 кг разумным ориентиром в 2026 году можно считать 84–144 тысячи рублей в год, если речь идёт о стандартном, а не минимальном содержании.

Расходы владельца собаки не ограничиваются кормом: в бюджет входят ветеринария, амуниция, уход и дополнительные услуги. Фото © Life.ru

Корм для собаки: размер действительно имеет значение

Для небольшой собаки питание может стоить порядка 20–35 тысяч рублей в год, а для крупной весом более 30 кг — около 60–100 тысяч рублей. Ещё примерно 5–15 тысяч рублей могут уходить на лакомства и жевательные продукты.

Для собаки весом около 15 кг другой актуальный расчёт даёт следующие месячные расходы на корм:

Сколько стоит корм для собаки в 2026 году: расходы зависят от веса животного и класса рациона. Инфографика © Life.ru

Поэтому вопрос «сколько стоит собака» без указания её размера почти лишён смысла.

Ветеринар, прививки и защита от паразитов

Для собаки нужно отдельно закладывать деньги на профилактические осмотры, вакцинацию и обработку от паразитов.

Ветеринарные оценки дают примерно 2500–4000 рублей за комплексную вакцинацию и ещё порядка 4000–8000 рублей в год на обработки от блох, клещей и гельминтов.

При этом средний фактический платёж россиян в ветеринарной клинике по итогам первого полугодия 2026 года составил 3072 рубля. Это средний чек одной оплаты, а не стоимость ветеринарии за год.

Именно поэтому умножать «один поход к врачу» на один раз в год и считать ветеринарный бюджет закрытым — ошибка.

Сколько стоит груминг собаки

Ещё больше всё зависит от породы.

В Москве обычный профессиональный груминг собаки начинается примерно от 1800 рублей за процедуру. Для шпица предложения стартуют примерно с 2000 рублей, пуделя — с 2390, корги — примерно с 2560, лабрадора — с 3100 рублей.

У некоторых пород профессиональный уход нужен регулярно, другим хватает домашнего вычёсывания, мытья и ухода за когтями.

В расчёте ветеринарного врача профессиональная стрижка пород, которым она необходима, оценивается в 2500–6000 рублей за сеанс.

Поводок, шлейка, игрушки и вещи, которые внезапно заканчиваются

У собаки появляется ещё один слой расходов, которого почти нет у кошки: поводки, ошейники или шлейки, адресники, игрушки, пакеты для прогулок, лакомства для дрессировки, иногда одежда и обувь.

И всё это имеет неприятное свойство теряться, рваться и съедаться.

Отдельной статьёй может стать кинолог. Индивидуальное занятие в актуальных расчётах начинается примерно от 2000 рублей, а полноценный курс увеличивает годовые траты уже на десятки тысяч.

Поводки, шлейки, одежда, игрушки и другие товары для прогулок увеличивают ежегодные расходы на собаку. Фото © Life.ru

Самая опасная статья расходов — та, которой нет в плане

Главная ошибка при расчёте стоимости питомца — сложить корм, наполнитель и прививки и решить, что бюджет готов.

Болезни расписания не читают.

Исследование расходов российских владельцев животных показало, что 26% опрошенных тратили на лечение питомца 10–20 тысяч рублей за год, ещё 21% — 20–30 тысяч, 13% — 30–50 тысяч. У 11% расходы на лечение превышали 50 тысяч рублей в год.

Поэтому резерв на ветеринара — не теоретическая строчка.

Для кошки специалисты советуют отдельно держать хотя бы 15–20 тысяч рублей, не считая их частью обычного месячного бюджета. Для животного с хроническими заболеваниями этой суммы может быть недостаточно.

А в ветеринарном финансовом чек-листе для владельцев собак и кошек встречается рекомендация иметь резерв порядка 30–50 тысяч рублей на экстренную помощь.

О том, почему дорожают ветеринарные услуги, — в отдельном материале Life.ru.

Первый год с питомцем почти всегда дороже остальных

Если кошка или собака только появляется дома, к обычным расходам добавляется стартовый комплект.

Кошке понадобятся как минимум лоток, миски, переноска, когтеточка и игрушки. Только такой набор в актуальных оценках может стоить примерно 4–10 тысяч рублей.

Для собаки понадобятся миски, лежанка, поводок, ошейник или шлейка, адресник, игрушки и другие вещи. Базовый комплект оценивается примерно в 5–15 тысяч рублей.

И это без стоимости самого животного, стерилизации или кастрации, чипирования и дополнительных обследований.

Поэтому сравнивать первый год жизни со взрослым питомцем с обычным последующим годом некорректно.

Кошка или собака: кого содержать дешевле

В большинстве сценариев кошку.

Одна из ветеринарных оценок даёт разницу примерно в 20–40% в пользу кошек. Но миниатюрная собака может оказаться дешевле крупной породистой кошки с дорогим рационом и регулярным грумингом.

Опрос клиентов банка «Русский Стандарт» также показывал различие в структуре расходов: владельцы кошек чаще укладывались в диапазон 3–5 тысяч рублей в месяц, тогда как среди владельцев собак наиболее многочисленной была группа с расходами выше 5 тысяч рублей.

Иными словами, определяет бюджет не только слово «кошка» или «собака», а комбинация размера, возраста, здоровья, питания, породы и образа жизни хозяина.

О том, какие самые затратные породы собак и кошек, Life.ru рассказывал отдельно.

Сколько денег в месяц нужно откладывать на питомца

Если нужен максимально простой ориентир на 2026 год:

Кошка: примерно 5–8 тысяч рублей в месяц при стандартном содержании.

Собака среднего размера: примерно 7–12 тысяч рублей в месяц.

Плюс отдельная ветеринарная подушка, которую лучше не считать частью этих денег.

При этом свежие данные рынка хорошо показывают, почему фиксированной цифры не существует: средний чек в российских зоомагазинах в первом полугодии 2026 года достиг 1315 рублей, увеличившись на 4,4% год к году.

На чём можно сэкономить, а на чём — опасно

Экономить проще всего на том, что не влияет непосредственно на здоровье животного: количестве игрушек, модных аксессуарах, дизайнерской посуде и части услуг по уходу, которые хозяин умеет безопасно выполнять сам.

Большие упаковки привычного корма тоже обычно снижают цену килограмма.

А вот самостоятельно отменять рекомендованные ветеринаром обследования, вакцинацию или препараты ради экономии — плохой способ сокращать бюджет. Цена одного осложнения может оказаться значительно выше сэкономленной суммы.

В конечном счёте самый дешёвый питомец — не тот, на которого меньше тратят, а тот, расходы на которого хозяин предусмотрел заранее.

В бюджет на содержание собаки стоит заранее включать дополнительные расходы — от занятий с кинологом до непредвиденных трат. Фото © Life.ru

Сколько в среднем стоит содержать кошку в 2026 году?

Ориентир для России — примерно 49–54 тысячи рублей в год, однако стандартный бюджет с более дорогим питанием и уходом может достигать 60–96 тысяч рублей. В Москве расходы нередко выше.

Сколько стоит содержать собаку среднего размера?

Для собаки весом около 15–20 кг бюджетный сценарий оценивается примерно в 48–72 тысячи рублей в год, стандартный — в 84–144 тысячи, без экстренного лечения и стартовых покупок.

Что съедает больше всего денег?

Обычно корм. У кошки к нему добавляется регулярная покупка наполнителя, у собаки расходы сильнее растут из-за размера животного, амуниции, груминга и дополнительных услуг.

Нужно ли отдельно копить деньги на ветеринара?

Да. Внеплановая диагностика или лечение способны сразу добавить к годовому бюджету десятки тысяч рублей. По данным исследования владельцев животных, у заметной части россиян годовые расходы только на лечение находятся в диапазоне от 10 до 30 тысяч рублей, а у некоторых превышают 50 тысяч.

Авторы Александра Новоселова