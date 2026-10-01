Сколько стоит собака или кошка за год: корм, ветеринар, прививки, груминг и внезапные расходы
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Сколько денег нужно на кошку или собаку в 2026 году: корм, наполнитель, ветеринар, прививки, груминг и непредвиденное лечение. Считаем расходы за месяц и год.
Содержание собаки в 2026 году включает расходы на корм, ветеринара, прививки, уход и другие регулярные траты. Обложка © Life.ru
4 октября отмечается Всемирный день животных. Любовь к питомцу в рублях не измеришь, а вот расходы — вполне. В 2026 году даже здоровая кошка может обходиться семье в десятки тысяч рублей в год, а содержание собаки среднего размера легко переваливает за 100 тысяч. Life.ru посчитал корм, наполнитель, ветеринара, прививки, груминг и расходы, о которых будущие хозяева часто забывают.
Всемирный день животных, или World Animal Day, ежегодно проходит 4 октября. В 2026 году дата приходится на воскресенье. Международная инициатива посвящена благополучию животных и ответственному отношению к ним.
И ответственность здесь не только эмоциональная. Питомец превращается в постоянную статью семейного бюджета — и корм оказывается далеко не единственным расходом.
Сколько стоит содержать кошку или собаку в 2026 году
Для начала — главное.
Сколько стоит содержать кошку или собаку в 2026 году: примерный бюджет на год. Инфографика © Life.ru
Это ориентиры для регулярного содержания. Покупка самого животного, стартовый набор вещей и серьёзное внеплановое лечение сюда не входят. Расчёт ветеринарного врача сети «Заповедник» показывает именно такой порядок расходов на 2026 год.
Свежая оценка сентября даёт похожую картину: содержание кошки в среднем по России оценивается примерно в 49–54 тысячи рублей в год, а в Москве и Подмосковье — уже примерно в 80–120 тысяч.
То есть правило «котик стоит пару тысяч в месяц» в 2026 году работает только при очень экономном сценарии и отсутствии проблем со здоровьем.
Содержание собак зачастую обходится дороже кошек — Life.ru сравнивал ежемесячные расходы владельцев в отдельном материале.
Сколько стоит кошка в год
У здоровой взрослой кошки есть две постоянные статьи расходов, от которых почти невозможно отказаться: еда и наполнитель.
Корм: примерно от 15 до 60 тысяч рублей в год
Для кормов эконом- и масс-маркет-сегмента актуальные оценки дают примерно 15–25 тысяч рублей в год. Премиум- и суперпремиум-рационы могут стоить уже 35–60 тысяч, лечебные — ещё дороже.
Цена особенно сильно меняется, если хозяин сочетает сухой и влажный корм.
И это заметная статья расходов не только для отдельной семьи. По данным системы маркировки «Честный знак», только с сентября 2025-го по февраль 2026 года россияне потратили на корма и лакомства для кошек около 132 млрд рублей.
Стоимость содержания кошки зависит от питания, наполнителя, ветеринарного ухода и особенностей породы. Фото © Life.ru
Наполнитель: ещё 6–24 тысячи рублей
Расход зависит от материала, размера лотка и привычек конкретной кошки.
Ориентир для распространённых наполнителей — от нескольких сотен до примерно двух тысяч рублей в месяц. Ветеринарный расчёт «Заповедника» даёт диапазон 500–2000 рублей в месяц.
Даже условные 700 рублей ежемесячно превращаются за год уже в 8400 рублей.
Сколько стоят ветеринар и прививки для кошки
Для здорового животного плановая ветеринария обычно значительно дешевле лечения уже возникшей болезни.
В 2026 году комплексная вакцинация в московских клиниках стоит примерно 2500–4500 рублей в зависимости от препарата. Например, в сети «Свой Доктор» вакцинация отечественной поливалентной вакциной с бешенством стоит 3200 рублей, импортной — около 4000 рублей.
К этому добавляются обработки от паразитов и плановые осмотры. В разных расчётах на такую профилактику закладывают примерно 5–8 тысяч рублей в год для здоровой кошки.
Конкретный график прививок, обработок и обследований зависит от возраста, образа жизни и состояния животного — его определяет ветеринар.
Нужен ли кошке груминг и сколько он стоит
Большинство короткошёрстных домашних кошек не нужно регулярно водить на профессиональный груминг. А вот хозяева длинношёрстных пород могут получить ещё одну постоянную статью расходов.
В Москве груминг кошек сейчас начинается примерно от 1800 рублей, экспресс-линька — примерно от 2000 рублей.
Для персов, мейн-кунов и других животных со сложной шерстью итоговая годовая сумма поэтому может заметно отличаться от расходов владельца обычной короткошёрстной кошки.
Сколько стоит собака в год
С собакой диапазон значительно шире.
Чихуахуа весом четыре килограмма и лабрадор весом 35 килограммов формально относятся к одной категории «собака», но едят разное количество корма, требуют разной амуниции и создают совершенно разный бюджет.
Для собаки среднего размера весом около 15–20 кг разумным ориентиром в 2026 году можно считать 84–144 тысячи рублей в год, если речь идёт о стандартном, а не минимальном содержании.
Расходы владельца собаки не ограничиваются кормом: в бюджет входят ветеринария, амуниция, уход и дополнительные услуги. Фото © Life.ru
Корм для собаки: размер действительно имеет значение
Для небольшой собаки питание может стоить порядка 20–35 тысяч рублей в год, а для крупной весом более 30 кг — около 60–100 тысяч рублей. Ещё примерно 5–15 тысяч рублей могут уходить на лакомства и жевательные продукты.
Для собаки весом около 15 кг другой актуальный расчёт даёт следующие месячные расходы на корм:
Сколько стоит корм для собаки в 2026 году: расходы зависят от веса животного и класса рациона. Инфографика © Life.ru
Поэтому вопрос «сколько стоит собака» без указания её размера почти лишён смысла.
Ветеринар, прививки и защита от паразитов
Для собаки нужно отдельно закладывать деньги на профилактические осмотры, вакцинацию и обработку от паразитов.
Ветеринарные оценки дают примерно 2500–4000 рублей за комплексную вакцинацию и ещё порядка 4000–8000 рублей в год на обработки от блох, клещей и гельминтов.
При этом средний фактический платёж россиян в ветеринарной клинике по итогам первого полугодия 2026 года составил 3072 рубля. Это средний чек одной оплаты, а не стоимость ветеринарии за год.
Именно поэтому умножать «один поход к врачу» на один раз в год и считать ветеринарный бюджет закрытым — ошибка.
Сколько стоит груминг собаки
Ещё больше всё зависит от породы.
В Москве обычный профессиональный груминг собаки начинается примерно от 1800 рублей за процедуру. Для шпица предложения стартуют примерно с 2000 рублей, пуделя — с 2390, корги — примерно с 2560, лабрадора — с 3100 рублей.
У некоторых пород профессиональный уход нужен регулярно, другим хватает домашнего вычёсывания, мытья и ухода за когтями.
В расчёте ветеринарного врача профессиональная стрижка пород, которым она необходима, оценивается в 2500–6000 рублей за сеанс.
Поводок, шлейка, игрушки и вещи, которые внезапно заканчиваются
У собаки появляется ещё один слой расходов, которого почти нет у кошки: поводки, ошейники или шлейки, адресники, игрушки, пакеты для прогулок, лакомства для дрессировки, иногда одежда и обувь.
И всё это имеет неприятное свойство теряться, рваться и съедаться.
Отдельной статьёй может стать кинолог. Индивидуальное занятие в актуальных расчётах начинается примерно от 2000 рублей, а полноценный курс увеличивает годовые траты уже на десятки тысяч.
Поводки, шлейки, одежда, игрушки и другие товары для прогулок увеличивают ежегодные расходы на собаку. Фото © Life.ru
Самая опасная статья расходов — та, которой нет в плане
Главная ошибка при расчёте стоимости питомца — сложить корм, наполнитель и прививки и решить, что бюджет готов.
Болезни расписания не читают.
Исследование расходов российских владельцев животных показало, что 26% опрошенных тратили на лечение питомца 10–20 тысяч рублей за год, ещё 21% — 20–30 тысяч, 13% — 30–50 тысяч. У 11% расходы на лечение превышали 50 тысяч рублей в год.
Поэтому резерв на ветеринара — не теоретическая строчка.
Для кошки специалисты советуют отдельно держать хотя бы 15–20 тысяч рублей, не считая их частью обычного месячного бюджета. Для животного с хроническими заболеваниями этой суммы может быть недостаточно.
А в ветеринарном финансовом чек-листе для владельцев собак и кошек встречается рекомендация иметь резерв порядка 30–50 тысяч рублей на экстренную помощь.
О том, почему дорожают ветеринарные услуги, — в отдельном материале Life.ru.
Первый год с питомцем почти всегда дороже остальных
Если кошка или собака только появляется дома, к обычным расходам добавляется стартовый комплект.
Кошке понадобятся как минимум лоток, миски, переноска, когтеточка и игрушки. Только такой набор в актуальных оценках может стоить примерно 4–10 тысяч рублей.
Для собаки понадобятся миски, лежанка, поводок, ошейник или шлейка, адресник, игрушки и другие вещи. Базовый комплект оценивается примерно в 5–15 тысяч рублей.
И это без стоимости самого животного, стерилизации или кастрации, чипирования и дополнительных обследований.
Поэтому сравнивать первый год жизни со взрослым питомцем с обычным последующим годом некорректно.
Кошка или собака: кого содержать дешевле
В большинстве сценариев кошку.
Одна из ветеринарных оценок даёт разницу примерно в 20–40% в пользу кошек. Но миниатюрная собака может оказаться дешевле крупной породистой кошки с дорогим рационом и регулярным грумингом.
Опрос клиентов банка «Русский Стандарт» также показывал различие в структуре расходов: владельцы кошек чаще укладывались в диапазон 3–5 тысяч рублей в месяц, тогда как среди владельцев собак наиболее многочисленной была группа с расходами выше 5 тысяч рублей.
Иными словами, определяет бюджет не только слово «кошка» или «собака», а комбинация размера, возраста, здоровья, питания, породы и образа жизни хозяина.
О том, какие самые затратные породы собак и кошек, Life.ru рассказывал отдельно.
Сколько денег в месяц нужно откладывать на питомца
Если нужен максимально простой ориентир на 2026 год:
Кошка: примерно 5–8 тысяч рублей в месяц при стандартном содержании.
Собака среднего размера: примерно 7–12 тысяч рублей в месяц.
Плюс отдельная ветеринарная подушка, которую лучше не считать частью этих денег.
При этом свежие данные рынка хорошо показывают, почему фиксированной цифры не существует: средний чек в российских зоомагазинах в первом полугодии 2026 года достиг 1315 рублей, увеличившись на 4,4% год к году.
На чём можно сэкономить, а на чём — опасно
Экономить проще всего на том, что не влияет непосредственно на здоровье животного: количестве игрушек, модных аксессуарах, дизайнерской посуде и части услуг по уходу, которые хозяин умеет безопасно выполнять сам.
Большие упаковки привычного корма тоже обычно снижают цену килограмма.
А вот самостоятельно отменять рекомендованные ветеринаром обследования, вакцинацию или препараты ради экономии — плохой способ сокращать бюджет. Цена одного осложнения может оказаться значительно выше сэкономленной суммы.
В конечном счёте самый дешёвый питомец — не тот, на которого меньше тратят, а тот, расходы на которого хозяин предусмотрел заранее.
В бюджет на содержание собаки стоит заранее включать дополнительные расходы — от занятий с кинологом до непредвиденных трат. Фото © Life.ru
Сколько в среднем стоит содержать кошку в 2026 году?
Ориентир для России — примерно 49–54 тысячи рублей в год, однако стандартный бюджет с более дорогим питанием и уходом может достигать 60–96 тысяч рублей. В Москве расходы нередко выше.
Сколько стоит содержать собаку среднего размера?
Для собаки весом около 15–20 кг бюджетный сценарий оценивается примерно в 48–72 тысячи рублей в год, стандартный — в 84–144 тысячи, без экстренного лечения и стартовых покупок.
Что съедает больше всего денег?
Обычно корм. У кошки к нему добавляется регулярная покупка наполнителя, у собаки расходы сильнее растут из-за размера животного, амуниции, груминга и дополнительных услуг.
Нужно ли отдельно копить деньги на ветеринара?
Да. Внеплановая диагностика или лечение способны сразу добавить к годовому бюджету десятки тысяч рублей. По данным исследования владельцев животных, у заметной части россиян годовые расходы только на лечение находятся в диапазоне от 10 до 30 тысяч рублей, а у некоторых превышают 50 тысяч.