25 мая, 13:03

Корм, ветеринар, тренировки: Названы самые затратные породы собак и кошек

Обложка © Life.ru

Почти половина россиян — 49% — стали тратить на содержание домашних питомцев больше, чем год назад, выяснила газета «Известия», ознакомившаяся с результатами соответствующего исследования. По данным издания, 32% опрошенных заявили, что их расходы практически не изменились, а 19% сообщили о сокращении трат.

При этом самыми затратными среди собак оказались беспородные животные, корги и хаски, а среди кошек — бенгальская, абиссинская и ориентальная породы. Средний ежемесячный бюджет на содержание одного питомца тоже заметно вырос: если в прошлом году, по оценкам участников, он составлял около 5,2 тысячи рублей, то теперь достиг примерно 6,8 тысячи.

«Структура расходов за год заметно изменилась. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги», — отметили аналитики.

Ранее кинолог составил топ-10 привычек людей, одержимых собаками. К примеру, его телефон забит тысячами снимков пса, а фотографий семьи или отпуска почти нет.

Борис Эльфанд
