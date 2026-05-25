Корм, ветеринар, тренировки: Названы самые затратные породы собак и кошек

Почти половина россиян — 49% — стали тратить на содержание домашних питомцев больше, чем год назад, выяснила газета «Известия», ознакомившаяся с результатами соответствующего исследования. По данным издания, 32% опрошенных заявили, что их расходы практически не изменились, а 19% сообщили о сокращении трат.

При этом самыми затратными среди собак оказались беспородные животные, корги и хаски, а среди кошек — бенгальская, абиссинская и ориентальная породы. Средний ежемесячный бюджет на содержание одного питомца тоже заметно вырос: если в прошлом году, по оценкам участников, он составлял около 5,2 тысячи рублей, то теперь достиг примерно 6,8 тысячи.

«Структура расходов за год заметно изменилась. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги», — отметили аналитики.

