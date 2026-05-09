Пора к психологу! Кинолог составил топ-10 привычек людей, одержимых собаками

Владельца питомца, который помешан на своей собаке, выдают сразу несколько признаков, рассказал кинолог Олег Левченко. По его оценке, такой человек говорит о хвостатом друге постоянно: любой разговор сводит к тому, что собака сегодня съела, как спала и даже какой у неё был стул.

Кроме того, его телефон забит тысячами снимков пса, а фотографий семьи или отпуска почти нет. Кстати, от отпуска такой собачник отказывается, если нельзя взять питомца с собой. На собаку такой владелец тратит больше, чем на себя: дорогой корм, десятки игрушек, модная одежда и профессиональный груминг — при этом сам экономит на еде, одежде и отдыхе.

Такой человек боится оставить питомца одного даже на час, проверяет через камеру каждые пять минут и звонит домой, считает собаку своим ребёнком, а круг его общения сужается до «собачников» — друзья, у которых нет питомца, постепенно исчезают из жизни. Он готов терпеть неудобства и даже агрессию пса, оправдывая его поведение, постоянно измеряет успехи хвостатого и не представляет свою жизнь без собаки.

«Если собака занимает всё ваше время и мысли, это сигнал, что пора обратиться к психологу, чтобы пересмотреть своё поведение», — заключил собеседник интернет-издания Regions.ru.