Пора к психологу! Кинолог составил топ-10 привычек людей, одержимых собаками
Кинолог Левченко: Некоторые люди буквально живут ради своей собаки
Обложка © GigaChat / Life.ru
Владельца питомца, который помешан на своей собаке, выдают сразу несколько признаков, рассказал кинолог Олег Левченко. По его оценке, такой человек говорит о хвостатом друге постоянно: любой разговор сводит к тому, что собака сегодня съела, как спала и даже какой у неё был стул.
Кроме того, его телефон забит тысячами снимков пса, а фотографий семьи или отпуска почти нет. Кстати, от отпуска такой собачник отказывается, если нельзя взять питомца с собой. На собаку такой владелец тратит больше, чем на себя: дорогой корм, десятки игрушек, модная одежда и профессиональный груминг — при этом сам экономит на еде, одежде и отдыхе.
Такой человек боится оставить питомца одного даже на час, проверяет через камеру каждые пять минут и звонит домой, считает собаку своим ребёнком, а круг его общения сужается до «собачников» — друзья, у которых нет питомца, постепенно исчезают из жизни. Он готов терпеть неудобства и даже агрессию пса, оправдывая его поведение, постоянно измеряет успехи хвостатого и не представляет свою жизнь без собаки.
«Если собака занимает всё ваше время и мысли, это сигнал, что пора обратиться к психологу, чтобы пересмотреть своё поведение», — заключил собеседник интернет-издания Regions.ru.
Ранее владельцам питомцев рассказали, чем опасны укусы клещей для собак. Кроме того, кинолог объяснил, как помочь собаке после укуса пчелы или осы.
Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.