«Атакует сердце»: Кинолог назвал смертельно опасный цветок для собак

Ландыши, которые распускаются в мае–июне, представляют смертельную угрозу для собак. Об этом РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам эксперта, это растение опаснее многих других ядовитых цветов, потому что атакует сердце. Специфического противоядия не существует, поэтому промедление может стоить жизни питомцу.

Опасны все части растения, включая воду из вазы. Особую угрозу представляют ярко-красные ягоды со сладковатым вкусом — их собаки едят охотнее всего. Для маленькой породы смертельной может оказаться даже одна ягода. Первые симптомы отравления — рвота, острая диарея и слюнотечение. Через несколько часов наступает удар по сердечно-сосудистой системе: нарушается ритм, падает давление, слизистые бледнеют.

Если собака съела ландыш, не ждите и не надейтесь на улучшение после рвоты. Срочно везите животное к ветеринару. Единственное, что могут сделать врачи, — поддерживающая терапия с капельницами под контролем сердца. Шансы на выживание высоки только при немедленном обращении. Кинолог советует не держать эти цветы дома и не высаживать на участках.

«Любовь к ландышу, кажется, переоценена», — резюмирует он.

