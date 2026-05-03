Жало в языке может убить: Как помочь собаке после укуса пчелы или осы

Укусы пчёл, ос и шершней у собак могут вызвать сильную аллергию, особенно если вашему питомцу впились в морду или шею. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Важно быстро оказать первую помощь (удалить жало, приложить холод, дать антигистаминное) и при необходимости срочно везти питомца к ветеринару.

Симптомы местной реакции (покраснение, боль, отёк) — вариант нормы. Аллергическая же опасна для жизни: сильный отёк, возможна остановка дыхания, у животных — также внезапная рвота и диарея. Укус в язык грозит перекрытием дыхания.

«В случае, когда на собаку напал рой насекомых, развивается уже токсическая реакция, опасная для почек и крови. Таких собак госпитализируют независимо от симптомов», – заключил Голубев.

Ранее Life.ru рассказывал, как около 200 собак заживо сгорели при пожаре в надворной постройке в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. В ликвидации участвовали 30 человек и шесть единиц техники.