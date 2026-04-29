Около 200 собак сгорели заживо во время пожара в Нижнем Новгороде
Обложка © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде при пожаре в надворной постройке, по предварительным данным, погибли около 200 собак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«По приезде первых пожарных подразделений наблюдалось горение… на площади 50 квадратных метров», — заявили в ведомстве.
Возгорание произошло на улице Воронихина. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. В ликвидации участвовали 30 человек. Также было задействовано шесть единиц техники. Причину происшествия устанавливают дознаватели МЧС. Обстоятельства уточняются.
