Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 10:53

Около 200 собак сгорели заживо во время пожара в Нижнем Новгороде

Обложка © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде при пожаре в надворной постройке, по предварительным данным, погибли около 200 собак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По приезде первых пожарных подразделений наблюдалось горение… на площади 50 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Возгорание произошло на улице Воронихина. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. В ликвидации участвовали 30 человек. Также было задействовано шесть единиц техники. Причину происшествия устанавливают дознаватели МЧС. Обстоятельства уточняются.

Коммерческое здание загорелось в Нальчике, площадь пожара достигла 500 кв. м

Ранее в Москве произошёл крупный пожар на стройке. Погибли не менее 8 человек. Открытый огонь потушили на 1400 кв. м. Пострадали девять человек. В момент ЧП в здании были сотни людей — их срочно эвакуировали. Предварительная причина — короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar