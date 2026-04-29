Коммерческое здание загорелось в Нальчике, площадь пожара достигла 500 кв. м

В Нальчике загорелось коммерческое здание. Пожар произошёл на улице Чернышевского. Об этом сообщает МЧС.

Пожар охватил коммерческое здание в Нальчике на площади 500 «квадратов». Видео © МАКС / МЧС Кабардино-Балкарии

«В 20:58 поступило сообщение о том, что в г. Нальчик по улице Чернышевского произошёл пожар. По прибытии установлено, что горит кровля двухэтажного здания на площади 500 квадратов», — говорится в сообщении ведомства.

Пожарные локализовали огонь на площади 400 «квадратов». Сейчас они разбирают конструкции и проливают их. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают 50 человек и 10 единиц техники из Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике. Причину и обстоятельства происшествия устанавливают.

