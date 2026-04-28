Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на севере Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крупного пожара на северо-западе столицы. Трагедия произошла в районе Аэропорт.







«Мои глубокие соболезнования семьям погибших...», — написал градоначальник в «Максе».

По предварительным данным, жертвами огня стали десять человек.

На месте ЧП сейчас развёрнут оперативный штаб. В ликвидации последствий задействованы все городские службы, в том числе бригады скорой помощи. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, что инцидент произошёл 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде. В момент возгорания внутри находилось около 300 человек, которых пришлось экстренно эвакуировать. Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. Обстоятельства произошедшего уточняются.