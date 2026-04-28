Названа возможная причина пожара на стройке в Москве, где погиб один рабочий

Короткое замыкание в электрощитке в бытовке рабочих стало причиной серьёзного пожара на стройке в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Спасшиеся строители с ужасом вспоминают, как пламя вспыхнуло в одно мгновение, мгновенно окутав все густым, удушливым дымом и обдав невыносимым жаром. По их словам, беда пришла из электрощитка в бытовке на третьем этаже.

Огонь разбушевался не на шутку – пожару присвоен четвёртый, высший ранг сложности. На этажах остаются люди, а к месту трагедии спешат многочисленные бригады скорой помощи. По предварительным оценкам, в момент начала пожара на объекте находилось около 300 человек.

Как ранее сообщалось, огонь охватил строящееся многоэтажное здание. На данный момент известно об одном погибшем. Ещё 15 человек удалось спасти благодаря оперативной работе сотрудников МЧС. Трое пострадавших уже обратились за медицинской помощью.