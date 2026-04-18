Мужчина устроил пожар в ЖК Новой Москвы и после упал с верхних этажей

В жилом комплексе в Коммунарке произошёл пожар, после которого мужчина упал с верхних этажей здания и погиб. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По словам очевидцев, сначала мужчина зашёл в помещение пункта выдачи заказов и поджёг находившиеся там вещи. После этого он поднялся на восьмой этаж здания, где выбил стекло, получил травмы и сорвался вниз.

На место оперативно прибыли экстренные службы, началась работа пожарных и медиков. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в Москве при пожаре в коммунальной квартире погиб врач-стоматолог из Дагестана. Предварительно причиной возгорания мог стать электросамокат. Мужчина, Абдулгалим Г., снимал комнату в трёхкомнатной коммунальной квартире, где в соседнем помещении проживала его коллега.