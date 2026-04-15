Тела двух погибших нашли на пепелище сгоревшего дома в Новой Москве

При ночном пожаре в частном доме в Новой Москве жертвами стали два человека, ещё двоих госпитализировали с ожогами и травмами. Соотвествующие данные передали в столичной прокуратуре.

В Новой Москве при пожаре погибли два человека.

Трагедия произошла в деревне Сосенки около 4:45 утра. Огонь охватил частное домовладение и хозяйственную постройку, а затем перекинулся на соседнее строение. Общая площадь горения достигла 140 квадратных метров.

На место происшествия оперативно выехали расчёты пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Спасатели провели разведку, приступили к тушению и эвакуировали из соседнего дома двух человек. В 8:05 утра полностью ликвидировали.

Щербинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств трагедии. Точную причину возгорания предстоит выяснить пожарно-технической экспертизе. Надзорное ведомство также следит за ходом процессуальной проверки. Личности погибших уточняются.

Ранее стало известно, что пожилая женщина погибла в результате возгорания, произошедшего в квартире одного из жилых домов на территории Новой Москвы. Очаг пожара находился на втором этаже многоквартирного дома, расположенного на Центральной улице в посёлке Внуково. В ходе спасательной операции из здания были эвакуированы 11 жильцов. В момент трагедии сын погибшей находился на улице и выгуливал собаку. Точные причины возникновения огня в настоящее время выясняются.