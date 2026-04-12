Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Калининграде

Три человека погибли при пожаре в одной из калининградских многоэтажек, сообщила пресс-служба областного главка МЧС. Огонь возник в квартире на четвёртом этаже и общем коридоре этажом ниже.

По данным прокуратуры, жертвами пожара стали 61-летний мужчина, 53-летняя женщина и их 34-летний сын. Причины возгорания устанавливаются. Эвакуированы 37 жителей дома, в том числе двое детей.

Работа спасателей на месте пожара в Калининграде. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области

