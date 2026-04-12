Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 11:59

Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Калининграде

Многоквартирный дом в Калининграде, в котором произошёл смертельный пожар. Обложка © Telegram / МЧС Калининградской области

Многоквартирный дом в Калининграде, в котором произошёл смертельный пожар. Обложка © Telegram / МЧС Калининградской области

Три человека погибли при пожаре в одной из калининградских многоэтажек, сообщила пресс-служба областного главка МЧС. Огонь возник в квартире на четвёртом этаже и общем коридоре этажом ниже.

По данным прокуратуры, жертвами пожара стали 61-летний мужчина, 53-летняя женщина и их 34-летний сын. Причины возгорания устанавливаются. Эвакуированы 37 жителей дома, в том числе двое детей.

Работа спасателей на месте пожара в Калининграде. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области

Работа спасателей на месте пожара в Калининграде. Фото © Telegram / МЧС Калининградской области

Пожар на нефтебазе в Крымске ликвидирован, пострадавших нет
Пожар на нефтебазе в Крымске ликвидирован, пострадавших нет

Напомним о серьёзном пожаре в одном из многоквартирных домов в подмосковных Мытищах. Пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Их оказали медицинскую помощь.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar