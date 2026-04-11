11 апреля, 01:32

Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло до шести

Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Мытищах увеличилось до шести, среди них ребёнок. Об этом сообщили в МЧС России. Инцидент произошёл в квартире на 11-м этаже. Огонь распространился на площади около 60 квадратных метров и затронул балконы.

Из-за плотного задымления несколько человек не могли самостоятельно покинуть здание. Пожарные спасли 24 жителей: одного человека вывели с верхних этажей с помощью автолестницы, ещё 23 (включая четверых детей) спустились по лестничным маршам.

Всего из опасной зоны вывели 146 человек. Шестеро пострадавших, в том числе ребёнок, переданы медикам.

Открытое горение удалось ликвидировать, а затем полностью потушить очаг. На базе ближайшей школы развёрнут пункт временного размещения, куда уже обратились 27 человек.

Причину случившегося предстоит установить дознавателям ведомства.

Ранее сообщалось, что при пожаре в 17-этажном доме в Мытищах погиб человек. Предварительно, огонь охватил здание после взрыва.

Антон Голыбин
