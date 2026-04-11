В многоэтажке в Мытищах прогремел взрыв, могут быть погибшие

В подмосковных Мытищах прогремел взрыв в жилой высотке. После него вспыхнул пожар, предварительно, могут быть жертвы. Возле здания дежурит множество машин реанимации и пожарных расчётов, пишет SHOT.

Как сообщают очевидцы, инцидент случился поздно вечером в 17-этажном доме на улице Станционной. Жители услышали громкий хлопок, а затем из квартиры на 11-м этаже повалил густой чёрный дым. Огонь стремительно перебросился на соседние помещения и верхний этаж — всего горело минимум три квартиры вместе с балконами.

В момент возгорания люди выходили на открытые площадки здания и звали на помощь, спасаясь от удушливого дыма. Прибывшие сотрудники МЧС вытаскивали пострадавших из помещений по лестничным пролётам. Эвакуировали 20 человек.

Сейчас соседи в домовых чатах ведут перепись, чтобы составить полные списки и выяснить, кто не выходит на связь. Спасатели трудятся на месте уже около трёх часов. Здание не газифицировано, причины произошедшего уточняются.

