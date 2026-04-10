Разбор завалов после взрыва во Владикавказе приостановили из-за риска обрушения

Разбор завалов на месте взрыва склада во Владикавказе остановлен из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. По его словам, оперативный штаб принял такое решение, поставив безопасность спасателей на первое место.

«Главное для нас сейчас — безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе. Поэтому на сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов», — написал Меняйло в Telegram-канале.

Коммунальные службы прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения в соседних домах. Ремонтные работы ведутся непрерывно и будут продолжаться до полного восстановления подачи электроэнергии во все домостроения.