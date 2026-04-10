Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 17:28

Разбор завалов после взрыва во Владикавказе приостановили из-за риска обрушения

Обложка © Telegram / Следком

Разбор завалов на месте взрыва склада во Владикавказе остановлен из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. По его словам, оперативный штаб принял такое решение, поставив безопасность спасателей на первое место.

«Главное для нас сейчас — безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе. Поэтому на сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов», — написал Меняйло в Telegram-канале.

Коммунальные службы прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения в соседних домах. Ремонтные работы ведутся непрерывно и будут продолжаться до полного восстановления подачи электроэнергии во все домостроения.

Режим ЧС ввели во Владикавказе на территории, прилегающей к месту взрыва

О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. В результате ЧП погибли два человека, ещё 15 пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники. По факту ЧП СК завёл дело об оказании небезопасных услуг.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar