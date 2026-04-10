СК завёл дело об оказании небезопасных услуг после взрыва во Владикавказе
Обложка © Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания
По факту ЧП на складе пиротехники во Владикавказе Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Расследование будет вестись по статье 238 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это привело к тяжкому вреду здоровью или смерти двух и более человек по неосторожности. Информацию об этом распространила пресс-служба СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает группа ведущих следователей и криминалистов. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. В результате ЧП погибли два человека, ещё 14 пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники.
