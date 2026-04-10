СК завёл дело об оказании небезопасных услуг после взрыва во Владикавказе

По факту ЧП на складе пиротехники во Владикавказе Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Расследование будет вестись по статье 238 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это привело к тяжкому вреду здоровью или смерти двух и более человек по неосторожности. Информацию об этом распространила пресс-служба СК.